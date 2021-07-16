اليوم السابع
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تعرف على مواعيد صلاة عيد الأضحى 2021 بمحافظات الجمهورية

الجمعة، 16 يوليه 2021 02:19 م
تعرف على مواعيد صلاة عيد الأضحى 2021 بمحافظات الجمهورية صلاة العيد - أرشيفية
كتب محمود راغب

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أيام معدودة باتت تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، حيث تكون وقفة عرفات لعام 1442 هجريا فلكيا يوم الإثنين المقبل 19 يوليو، ويكون عيد الأضحى، يوم الثلاثاء 20 يوليو.
 
وينشر "اليوم السابع"، مواعيد ووقت صلاة عيد الأضحى المبارك 2021، فى مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية كما يلى: 
 
القاهرة 5:32
الجيزة 5:32
الإسكندرية 5:35
بورسعيد 5:25
السويس 5:27
العريش 5:19
الطور 5:26
سانت كاترين 5:24
طابا 5:18
شرم الشيخ 5:24
دمنهور 5:33
طنطا 5:31
المنصورة 5:29
الزقازيق 5:30
بنها 5:31
شبين الكوم 5:32
كفر الشيخ 5:31
الفيوم 5:35
بنى سويف 5:34
المنيا 5:38
أسيوط 5:38
سوهاج 5:37
قنا 5:34
أسوان 5:37
أبو سمبل 5:45
مرسى مطروح 5:45
الغردقة 5:27
الخارجة 5:47
الإسماعيلية 5:26
دمياط 5:27
السلوم 5:53
نويبع 5:20
حلايب 5:25
شلاتين 5:28
 

صلاه العيد

موعد صلاه العيد

موعد صلاه عيد الاضحى

وقت صلاة العيد

عيد الاضحى

العيد

موعد عيد الاضحى

غره ذو الحجه

ذو الحجه

اليوم السابع بلس

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