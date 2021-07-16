اليوم السابع
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تعرف على خطوات التحويل من مدرسة لأخرى بمحافظة الجيزة

الجمعة، 16 يوليه 2021 09:12 م
تعرف على خطوات التحويل من مدرسة لأخرى بمحافظة الجيزة مدرسة - طابور
كتب سيد الخلفاوى

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أكد مديرية التربية والتعليم بالجيزة أنه يتم التحويل للطلاب بمدارس الجيزة، من خلال الموقع الإلكترونى لمديرية التربية والتعليم بالجيزة عبر اللينك التالى : https://www.giza-edu.com/Tran.html
 

وأكد مجدى الجيار مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه لابد أن يتبع ولى الأمر الإجراءات التالية، عبر الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بالجيزة، أثناء تقديم طلب للتحويل.


• يتم التسجيل من خلال ولى الامر فقط وصحة البيانات المسجلة مسئوليته.

• ضرورة التأكد من إدخال الرقم القومى للطفل بكل دقه حتى يتم حساب سن الطالب الفعلى فى اول أكتوبر 2021 إلكترونيا.

• سوف يتم اعلان نتيجة التحويلات بداية من 1/9/2021 .

• اختيار ولي الأمر لمدرسة ذات كثافات عالية على مسئوليته ولا يعد موافقة بالتحويل إليها.

• في حالة قبول الطلب يجب طباعة الاستمارة من الموقع وارفاقها بالأوراق المطلوبة.

• التحويلات المدرسية تتم الكترونيا فقط ومن خلال هذا الموقع لجميع مراحل التعليم الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات ولا يعتد بالتحويل الورقى (يدويا) الا للتعليم الخاص والتعليم الفنى فقط.

• المراحل التى يمكن التحويل اليها من المرحلة الثانية رياض الاطفال و مرحلة التعليم الاساسى (الابتدائى) و المرحلة الاعدادية و الثانوية.

• استمارة الرغبات لا تعتبر موافقة صريحة الا بعد التنسيق عن طريق اللجنة المشكلة بالإدارة التعليمية.


تحويلات المدارس

التقديم للمدار

تعليم الجيزة

شروط التحويل بالمدارس

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