تعرف على خطوات التحويل من مدرسة لأخرى بمحافظة الجيزة

كتب سيد الخلفاوى

أكد مديرية التربية والتعليم بالجيزة أنه يتم التحويل للطلاب بمدارس الجيزة، من خلال الموقع الإلكترونى لمديرية التربية والتعليم بالجيزة عبر اللينك التالى : https://www.giza-edu.com/Tran.html





وأكد مجدى الجيار مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه لابد أن يتبع ولى الأمر الإجراءات التالية، عبر الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بالجيزة، أثناء تقديم طلب للتحويل.





• يتم التسجيل من خلال ولى الامر فقط وصحة البيانات المسجلة مسئوليته.



• ضرورة التأكد من إدخال الرقم القومى للطفل بكل دقه حتى يتم حساب سن الطالب الفعلى فى اول أكتوبر 2021 إلكترونيا.



• سوف يتم اعلان نتيجة التحويلات بداية من 1/9/2021 .



• اختيار ولي الأمر لمدرسة ذات كثافات عالية على مسئوليته ولا يعد موافقة بالتحويل إليها.



• في حالة قبول الطلب يجب طباعة الاستمارة من الموقع وارفاقها بالأوراق المطلوبة.



• التحويلات المدرسية تتم الكترونيا فقط ومن خلال هذا الموقع لجميع مراحل التعليم الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات ولا يعتد بالتحويل الورقى (يدويا) الا للتعليم الخاص والتعليم الفنى فقط.



• المراحل التى يمكن التحويل اليها من المرحلة الثانية رياض الاطفال و مرحلة التعليم الاساسى (الابتدائى) و المرحلة الاعدادية و الثانوية.



• استمارة الرغبات لا تعتبر موافقة صريحة الا بعد التنسيق عن طريق اللجنة المشكلة بالإدارة التعليمية.