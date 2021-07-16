تراجع بورصات السعودية ودبي وقطر قبل إجازة العيد.. و"أبو ظبى" تربح 25 مليار درهم

كتب هانى الحوتى

تباين أداء بورصات الخليج ، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية للأسبوع الثاني على التوالي، بنسبة 0.28% خاسرًا 30.5 نقطة، ليغلق عند مستوى 10794.51 نقطة، وهبط المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 1.27% خاسرًا 35.47 نقطة ليغلق عند مستوى 2744.28 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 2.95 مليار درهم، وانخفض المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 1.35% خاسراً 146.69 نقطة ليغلق عند مستوى 10696.30 نقطة.

فيما ارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 1.5% رابحًا 105.76 نقطة ليغلق عند مستوى 7068.981 نقطة، وربح رأس المال السوقى 45 مليار درهم عند مستوى 1.245 تريليون درهم، وصعدت مؤشرات بورصة الكويت.

بورصة السعودية تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، للأسبوع الثاني على التوالي، بنسبة 0.28% خاسرًا 30.5 نقطة، ليغلق عند مستوى 10794.51 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 5.65% رابحًا 1306.99 نقطة ليغلق عند مستوى 24447.25 نقطة.

وبلغ حجم التداول ببورصة السعودية 1.126 مليار سهم بقيمة 39.8 مليار ريال عبر تنفيذ 2.2 مليون صفقة، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات ريال ليغلق عند 9.634 تريليون ريال سعودي.

وهبط ببورصة السعودية قطاع الاتصالات بنسبة 1.42%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.54%، فيما ارتفع قطاعي المواد الأساسية والطاقة بنسبة 0.7%، 0.37%، على التوالي.



بورصة دبى تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 1.27% خاسرًا 35.47 نقطة ليغلق عند مستوى 2744.28 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 2.95 مليار درهم ليغلق عند مستوى 380 مليار درهم.

وهبطت 3 قطاعات ببورصة دبي على رأسها العقارات بنسبة انخفاض 1.86% بضغوط هبوط سهم شركة إعمار العقارية 2.23%، شركة داماك العقارية بنسبة 1.57%، ثم قطاع البنوك بنسبة انخفاض 1.37% بضغوط هبوط سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 1.67%، بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.12%، بنك المشرق بنسبة 2.9%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 0.3% بضغوط هبوط سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة-دو بنفس النسبة.



بورصة قطر تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، بنسبة 1.35% خاسراً 146.69 نقطة ليغلق عند مستوى 10696.30 نقطة، وبلغ حجم التداول 450.2 مليون سهم بقيمة 1.3 مليار ريال عبر تنفيذ 31.6 ألف صفقة، وتراجع 41 سهماً، وارتفعت 6 أسهم، واستقر سهم وحيد.

وهبطت 7 قطاعات ببورصة قطر على رأسها النقل بنسبة 3.15%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 1.94%، يليه قطاع العقارات بنسبة 1.43%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.85%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.54%، ثم قطاعي الاتصالات والتأمين بنسبة 0.37%، 0.35%، على التوالي.



بورصة مسقط ونزل المؤشر العام لسوق مسقط، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 1.09% خاسرًا 45.12 نقطة ليغلق عند مستوى 4075.29 نقطة، وبلغ حجم التداول 133.7 مليون سهم بقيمة 23.53 مليون جنيه، وخسر رأس المال السوقي 18.84 مليون جنيه ليصل إلى مستوى 21.65 مليار ريال.

وتصدر الأسهم المرتفعة "مطاحن صلالة" بنسبة 12.99%، أعقبه سهم "المها للسيراميك" بنسبة 8.74%، يليه سهم "ظفار للتأمين" بنسبة 5.98%، فيما تصدر الأسهم المتراجعة سهم "الحسن الهندسية" بنسبة 50%، أعقبه سهم " المطاحن العمانية" بنسبة 13.37%، يليه سهم "الخليج الدولية للكيماويات" بنسبة 12%.

بورصة الكويت فيما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.46% رابحًا 29.31 نقطة ليغلق عند مستوى 6396.63 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.2% رابحًا 13.83 نقطة ليغلق عند مستوى 6934.05 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.26% رابحًا 66.59 نقطة ليغلق عند مستوى 5354.98 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 1.57% رابحًا 86.76 نقطة ليغلق عند مستوى 5516.40 نقطة.

وبلغ حجم التداول خلال تعاملات الأسبوع نحو 1.1 مليار سهم بقيمة 199.8 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 50.2 ألف صفقة. بورصة أبو ظبى وصعد المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، بنسبة 1.5% رابحًا 105.76 نقطة ليغلق عند مستوى 7068.981 نقطة، وربح رأس المال السوقي 45 مليار درهم عند مستوى 1.245 تريليون درهم.

وقفز ببورصة أبو ظبي على رأسها الصناعة بنسبة نمو 3.23% مدفوعًا بصعود سهم شركة أبو ظبي لبناء السفن بنسبة 2.73%، شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء بنسبة 6.9%.