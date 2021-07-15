ارتفاع بورصات السعودية والبحرين والكويت بجلسة الخميس.. وهبوط الأسواق الإماراتية وقطر

كتب هانى الحوتى

تباين أداء بورصات الخليج ، خلال تعاملات جلسة الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.15% رابحًا 16.44 نقطة ليغلق عند مستوى 10794.51 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.04% رابحًا 0.6 نقطة ليغلق عند مستوى 1576.88 نقطة، وقفزت مؤشرات بورصة الكويت مدفوعة بصعود 12 قطاعًا.

فيما تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.40% خاسرًا 11.17 نقطة ليغلق عند مستوى 2744.28 نقطة، وهبط المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.15% خاسرًا 10.52 نقطة ليغلق عند مستوى 7068.981 نقطة، وانخفض المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 0.74% خاسراً 79.67 نقطة ليغلق عند مستوى 10696.30 نقطة.



بورصة السعودية ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.15% رابحًا 16.44 نقطة ليغلق عند مستوى 10794.51 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 2.21% رابحًا 528.08 نقطة ليغلق عند مستوى 24447.25 نقطة، وبلغ حجم التداول 236.2 مليون سهم بقيمة 8.5 مليار ريال.

وصعد 13 قطاعاً بسوق الأسهم السعودية، على رأسها التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.3%، أعقبه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.04%، يليه قطاع النقل بنسبة 0.98%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.78%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.61%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.52%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.51%، ثم قطاعي المواد الأساسية والتأمين بنسبة 0.49%، 0.48%، على التوالي، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.34%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.29%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.11%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.07%، فيما تراجع قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.78%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.59%، ثم قطاعي الرعاية الصحية والاتصالات بنسبة 0.38%، 0.37%، على التوالي.

وقفز 100 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "التعمير" بنسبة 5.49%، ثم سهم "الخريف" بنسبة 4.07%، ثم سهم "بترو رابغ" بنسبة 3.77%، وتراجع 92 سهمًا على رأسها سهم "الوطنية" بنسبة 6.43%، ثم سهم "نماء للكيماويات" بنسبة 2.86%، ثم سهم "الغاز" بنسبة 2.73%، فيما تصدر سهم "الخريف" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 616.1 مليون ريال سعودي.



بورصة البحرين ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.04% رابحًا 0.6 نقطة ليغلق عند مستوى 1576.88 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.7 مليون سهم بقيمة 577.8 ألف دينار بحريني، وصعد قطاع العقارات بنسبة نمو 39.77% مدفوعًا بصعود سهم شركة عقارات السيف بنسبة 1.76%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 4.59% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.15%، ثم قطاع الصناعات بنسبة نمو 1.88% مدفوعًا بصعود سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.08%.

كما ارتفع قطاع المال بنسبة نمو 0.59% مدفوعًا بصعود سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.41%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.33%، وصعد سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.48%، فيما تراجع بنك البحرين الإسلامي بنسبة 8.05%.



بورصة الكويت ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.44% رابحًا 28.18 نقطة ليغلق عند مستوى 6396.63 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.42% رابحًا 29.29 نقطة ليغلق عند مستوى 6934.05 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.50% رابحًا 26.54 نقطة ليغلق عند مستوى 5354.98 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.91% رابحًا 50.8 نقطة ليغلق عند مستوى 5603.16 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 266.5 مليون سهم بقيمة 48.2 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 11.8 ألف صفقة، وصعد 11 قطاعًا ببورصة الكويت على رأسها التكنولوجيا بنسبة 3.88%، أعقبه قطاع المنافع بنسبة 0.9%، يليه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.88%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.68%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية والطاقة بنسبة 0.57%، 0.55%، على التوالي، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.5%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.39%، ثم قطاع المواد الأساسبة بنسبة 0.12%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.1%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.34%.



بورصة دبي تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.40% خاسرًا 11.17 نقطة ليغلق عند مستوى 2744.28 نقطة، وبلغ حجم التداول 119.9 مليون سهم محققة ما قيمته 216.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 1953 صفقة لعدد 29 سهمًا، وهبطت 3 قطاعات ببورصة دبي على رأسها النقل بنسبة 1.02%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.80%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.25%، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 1.33%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.86%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.17%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.1%.

وقفز 12 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الخميس، على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 15%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 14.90%، وتراجع 11 سهمًا على رأسها سهم شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير بنسبة 9.43%، ثم سهم شركة إعمار للتطوير بنسبة 1.63%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 27.4 مليون ورقة بقيمة 108.3 مليون درهم.



بورصة أبو ظبي تراجع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.15% خاسرًا 10.52 نقطة ليغلق عند مستوى 7068.981 نقطة، فيما ربج رأس المال السوقي 2 مليار جنيه عند مستوى 1.245 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 241.5 مليون سهم بقيمة 1.4 مليار درهم عبر تنفيذ 5284 صفقة.

وهبطت 7 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها السلع الاستهلاكية بنسبة 1.57%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.57%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 0.3%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.22%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.15%، ثم قطاعي الاتصالات والطاقة بنسبة 0.09%، 0.02%، على التوالي، فيما ارتفع العقار بنسبة 1.22%.

وارتفع 13 سهمًا ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "شركة ريم للاستثمار" بنسبة 14.89%، ثم سهم "شركة القدرة القابضة" بنسبة 14.87%، ثم سهم "شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الانشائية" بنسبة 7.56%، وتراجع 18 سهمًا على رأسها سهم "شركة ميثاق للتأمين التكافلي" بنسبة 5.57%، ثم سهم "شركة أسمنت الخليج" بنسبة 3.29%، ثم سهم "شركة الياه للاتصالات الفضائية" بنسبة 2.5%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 346.6 مليون درهم.



بورصة قطر تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.74% خاسراً 79.67 نقطة ليغلق عند مستوى 10696.30 نقطة، وبلغ حجم التداول 86.7 مليون سهم بقيمة 263.7 مليون ريال عبر تنفيذ 6438 صفقة، وتراجع 28 سهماً، وارتفع 16 سهماً، واستقرت 5 أسهم.

وهبطت 7 قطاعات ببورصة قطر على رأسها الصناعات بنسبة 0.87%، أعقبه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.83%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.72%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.64%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.51%، ثم قطاعي البضائع والخدمات الاستهلاكية والتأمين بنسبة 0.33%، 0.31%، على التوالي.