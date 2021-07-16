تحرير 72 مخالفة متنوعة خلال حملات رقابية بالمنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، استعدادها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، برفع درجة الاستعداد القصوى، خلال تلك الفترة، من خلال تكثيف حملات الرقابة والمتابعة على الأسواق ومحلات الجزارة، وأماكن بيع اللحوم والمجازر، ومتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد.
شدد المحافظ، على جميع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، وقيادات الأجهزة التنفيذية، على المتابعة والمرور المستمر على (المخابز- المستشفيات العامة والمركزية -الوحدات الصحية الأسواق -المجازر-الجمعيات الاستهلاكية)، للتأكد من انتظام سير العمل بتلك الأماكن، وتوافر كافة السلع التى تلبى احتياجات المواطنين خلال هذه الفترة، والتأكد من سلامة المراسي، وصلاحية المعديات والمراكب الشراعية، بالتنسيق مع شرطة المسطحات، والموارد المائية، بالإضافة إلى متابعة الحالة العامة للنظافة، ورفع الاشغالات، بالتزامن مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.
من جانبه، أوضح اللواء ياسر عبد العزيز، رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 72 مخالفة، منها، 48 محضر عدم ارتداء كمامات، وعدم تطبيق الاجراءات الاحترازية، و 23 محضر تمويني، تنوعت ما بين، (عدم إعلان عن الأسعار، عدم وجود شهادات صحية)، و4 أحراز لحوم بلدية وزن 35 كيلوجرام ذبح خارج السلخانة، و5كيلو سجق، 5كيلو عجينة لحوم حواشى 5كيلو جبنة 5 كيلو فراخ، غير صالحة للاستهلاك الأدمي، واسطوانة غاز مدعومة استخدام منزلى داخل مطعم، كما تم التحفظ على 5 (شيش)، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
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