اليوم السابع
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الجمعة، 16 يوليه 2021 06:21 ص
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تتراوح بين 2 لـ 4 ساعات.. خطوات تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعى

الجمعة، 16 يوليه 2021 06:00 ص
تتراوح بين 2 لـ 4 ساعات.. خطوات تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعى محطات غاز طبيعى - صورة أرشيفية
كتبت - مروة الغول

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يتراوح فترة تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعى كوقود مــن حوالى ساعتين إلـــى أربـــــع ساعـــات حسب نوع السيــارة وفيما يلي خطوات التحويل والتي كانت كالتالى..
 
 
1- فحص السيارة فنياً فى مركز التحويل 
 
2- استلام السيارة من العميل فى نفس يوم التحويل.
 
3- تركيب طقم التحويل وتثبيت إسطوانة الغاز وتركيب جميع الوصلات.
 
4- يتم شحن السيارة بالغاز ويتم الكشف على التسريب والتأكد من إحكام ربط جميع الوصلات.
 
5- يتم ضبط السيارة بأجهزة الضبط الخاصة والتأكد من أن نسب العادم فى الحدود المسموح بها طبقاً للمواصفات.
 
7- إعادة السيارة للعميل بعد تجربتها للعمل بالغاز مع إعطاءه جميع المستندات من شهادة ضمان وشهادة منشأ للمرور وكتيب الصيانة.

الغاز تحويل السيارات للعمل بالغاز

الغاز الطبيعي كوقود

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