تتراوح بين 2 لـ 4 ساعات.. خطوات تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعى

يتراوح فترة تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعى كوقود مــن حوالى ساعتين إلـــى أربـــــع ساعـــات حسب نوع السيــارة وفيما يلي خطوات التحويل والتي كانت كالتالى..
1- فحص السيارة فنياً فى مركز التحويل
2- استلام السيارة من العميل فى نفس يوم التحويل.
3- تركيب طقم التحويل وتثبيت إسطوانة الغاز وتركيب جميع الوصلات.
4- يتم شحن السيارة بالغاز ويتم الكشف على التسريب والتأكد من إحكام ربط جميع الوصلات.
5- يتم ضبط السيارة بأجهزة الضبط الخاصة والتأكد من أن نسب العادم فى الحدود المسموح بها طبقاً للمواصفات.
7- إعادة السيارة للعميل بعد تجربتها للعمل بالغاز مع إعطاءه جميع المستندات من شهادة ضمان وشهادة منشأ للمرور وكتيب الصيانة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة