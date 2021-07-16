بعد تكريم الرئيس السيسى.. ننشر أسماء العاملين المكرمين فى مشروع "حياة كريمة"

كتب مدحت وهبة

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية نماذج من العاملين في المشروع القومي"حياة كريمة"، وذلك في إطار فعاليات المؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة" الذى أقيم مساء الخميس بإستاد القاهرة الدولي، تحت رعايته وبحضور أكثر من خمسة عشر ألف مواطن يمثلون كافة طوائف الشعب المصري، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية.



وكرم الرئيس كلاً من رقية حماد عربي فرغلي رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان سابقًا وذلك نظرًا لقدرتها على مواجهة وحل كافة المشكلات والتحديات أثناء تنفيذ المشروع ، وجبريل فتيح عايد جبلي منسق حياة كريمة بمحافظة جنوب سيناء لقدرته على حصر كافة الاحتياجات والاستماع لمقترحات المواطنين خلال تنظيم عدد من الندوات، ومحمد رأفت عبد العزيز معاون محافظ كفر الشيخ للمشروعات القومية والمرافق، وذلك نظرًا لتعاونه على إدارة ملف حياة كريمة بالتنسيق مع الوزارات المعنية بشكل احترافي، وعبد الوهاب جبر محمد الحضري منسق وحدة حياة كريمة بمحافظة الغربية وعضو المكتب الفني للسيد المحافظ، نظرًا لقدرته على حل كافة المشكلات أثناء تنفيذ المشروع، ومحمد عبد السلام رئيس الوحدة المحلية لقرية السلام بالإسماعيلية، وذلك لمتابعته المستمره في توصيل مياه الشرب للقرى المحرومة على حدود محافظة السويس وشمال سيناء والقناة ، وريمون صفوت موظف بديوان عام محافظة المنيا، لمشاركته في رفع الإحداثيات وتدقيق كشوف سكن كريم والتنسيق الجيد مع الجهات مع المسئولة ، وعبير عبد الرحمن مشرف موظفة بديوان عام محافظة المنيا، وذلك لقيامها بإدارة نظم معلومات البوابة الإلكترونية لحياة كريمة، والتعاون المستمر والتفاني في العمل ونيفين النحاس باحث بمكتب نائب محافظ الإسكندرية، بسبب قدرتها على التنسيق على مدار اليوم منذ بداية المبادرة مع ممثلي مؤسسة حياة كريمة بالمحافظة، ومجدي رياض عبد الغفار رئيس مجلس مدينة ومركز الشهداء محافظة المنوفية، نظرًا لقيامه بعمل حصر دقيق لأراضي الدولة لاستخدامها في المشروعات، والمتابعة على الأرض بتفاني.



كما كرم الرئيس عددًا من المتطوعين وهم: أحمد أحمد إسماعيل أبو كريشه عمدة أولاد على مركز المنشأة بسوهاج، لقيامه بنشر الوعي بأهمية المبادرة، والاستماع الجيد لرغبات المواطنين ومقترحاتهم، وكذا التنسيق مع الجهات التنفيذية لرفع تلك المقترحات وتلبية احتياجاتهم، وزينب علي متطوعة بمؤسسة حياة كريمة بمحافظة الفيوم نظرًا لتعاونها الهائل في رصد ومتابعة الحالات وتنفيذ التكليفات بدقة، ومحمد علي جبر عن محافظة بني سويف، لتعامله مع المشكلات وحلها بأقل الإمكانيات، بالإضافة إلى تكريم مجموعة من منسقى حياة كريمة، وهم: ، وغادة سيد خديوي عن محافظة الوادي الجديد، وطارق أحمد عن محافظة سوهاج.



وشهدت الاحتفالية تكريم خاص لروح محمد حسن عضو بمؤسسة حياة كريمة بالقليوبية الذي توفى بعد إصابته بفيروس كورونا، حيث كان من أكثر المتطوعين اجتهادًا وتفانيًا ودماثة خٌلُق.



الجدير بالذكر أن مبادرة حياة كريمة هي مبادرة رئاسية أطلقها الرئيس "عبد الفتاح السيسي" في 2 يناير 2019 ثم تحولت لمشروع قومي في مقتبل عام 2021 يهدف إلي سد الفجوات التنموية في القري والمراكز المستهدفة و البالغ عددها 4685 قرية باستثمارات تُقدر بـ 700 مليار جنيه تسهم في تحسين حياة أكثر من نصف سكان مصر من خلال وضع خارطة طريق تنموية متكاملة تتناغم أهدافها ومحاورها مع أهداف التنمية المستدامة لمنظمة الأمم المتحدة وذلك بتوفير حزمة متكاملة من الخدمات تشمل سكن كريم ، وصحة ،وتعليم، وري وتموين وزراعة وثقافة وبنية تحتية وبيئة نظيفة ومجتمعات منتجة وذلك لضمان استدامة التنمية في القري والمراكز المستهدفة.



وتتلخص أهدافها في الارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعي والبيئي للأسر الأكثر احتياجا في القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية بما يسهم في تحقيق حياة كريمة لهم، وتنظيم صفوف المجتمع المدني وتعزيز التعاون بينه وبين كافة مؤسسات الدولة، والتركيز على بناء الإنسان والاستثمار في البشر، وكذلك تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية في بناء الإنسان وإعلاء قيمة الوطن.













