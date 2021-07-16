اليوم السابع
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الجمعة، 16 يوليه 2021 02:10 م
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المترو يعلن حالة الطوارئ استعدادا لعيد الأضحى وإلغاء إجازات طوائف التشغيل

الجمعة، 16 يوليه 2021 02:00 م
المترو يعلن حالة الطوارئ استعدادا لعيد الأضحى وإلغاء إجازات طوائف التشغيل مترو الأنفاق
كتب رضا حبيشى

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أعلنت شركة المترو حالة الطوارئ استعدادا لعيد الأضحى مع إلغاء إجازات طوائف تشغيل القطارات، والتأكيد على الإلتزام بإرتداء الكمامة خلال دخول محطات الخطوط الثلاثة.
 
وأكدت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق أنه تم الإنتهاء من جميع الاستعدادات الخاصة باستقبال العيد وتشكيل غرفة عمليات لمتابعة انتظام حركة المترو فى أيام العيد.
 
وأوضحت الشركة أن الاستعدادات شملت بداية التشغيل من الساعة الخامسة وربع صباحا وإنتهاء التشغيل فى تمام الساعة الواحدة صباحا.
 
وأشارت شركة المترو  أنها  لديها أكثر من وسيلة للتواصل مع مستخدمى مرفق مترو الأنفاق لاستقبال الشكاوى والاقتراحات والإستفسارات على مدار ساعات التشغيل وبشكل فورى من خلال الخط الساخن 16048 وعبر الرقم المخصص لخدمة الواتس آب ( 01221116048  ) أو على الموقع الرسمي للشركة Cairometro.gov.eg  أو من خلال أبليكيشن الموبايل مترو القاهرة باللغتين العربية والإنجليزية وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.
 

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