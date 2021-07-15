اليوم السابع
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الخميس، 15 يوليه 2021 02:48 م
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تعرف على مواعيد تشغيل الخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق خلال أيام عيد الأضحى

الخميس، 15 يوليه 2021 02:00 م
تعرف على مواعيد تشغيل الخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق خلال أيام عيد الأضحى مترو الأنفاق
كتب رضا حبيشى

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تعمل شركة المترو وفق جداول تشغيل للخطوط الثلاثة خلال أيام عيد الأضحى، حيث يبدأ التشغيل 5:30 صباحا وينتهى 1 من صباح اليوم التالى.

وتعمل شركة المترو يوميا بجداول تشغيل للخطوط الثلاثة تشمل بدء التشغيل اليومي من الساعة 5.30 صباحا من المحطات الابتدائية على أن يكون موعد قيام آخر قطارات المترو بالخط الأول من محطة حلوان في الساعة 23.15 مساءً، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 23.30 مساء.
 
وتشمل جداول التشغيل قيام آخر قطارات المترو بالخط الثاني من شبرا الخيمة والمنيب الساعة 23.35 مساءً، كما سيكون مواعيد قيام أخر قطار من نادي الشمس بالخط الثالث الساعة 23.15 مساءا ومن العتبة 23.45 مساءا.
 

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