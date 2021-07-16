القبض على شخص بحوزته كمية من الحشيش قبل ترويجها فى المقطم

كتب عبد الرحمن سيد - بهجت أبو ضيف

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط كمية من مخدر الحشيش بحوزة أحد الأشخاص بقصد الاتجار فى منطقة المقطم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لضبط الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة المواد المخدرة والإتجار فيها، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم "له معلومات جنائية") اثناء تواجده بمنطقة سكنه مستقلاً السيارة "ملكه" وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش- مبلغ مالى- هاتف محمول).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، والسيارة لتسهيل تنقلاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.