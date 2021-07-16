العثور على جثة شاب غريق فى بئر مياه داخل مزرعة بالشرقية

الشرقية _ فتحية الديب

عثرت الأجهزة الأمنية بالشرقية ، بمساعدة الأهالى على جثة لشاب فى العقد الثالث من عمره ، غارقا فى بئر مياه داخل مزرعة بدائرة مركز بلبيس، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار ، مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية ، يفيد بشأن ما ورد من بلاغا لمركز شرطة بلبيس، بالعثور على جثة لشاب يدعى " ك . م . س " 23 عاما ، فى بئر مياه داخل مزرعة بدائرة مركز بلبيس إدعاء إسفكسيا الغرق.

على الفور أنتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة ، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى بلبيس المركزى تحت تصرف النيابة العامة، والتى صرحت بالدفن عقب الإنتهاء من الصفة التشريحية وكلفت بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها.