اليوم السابع
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الطوارئ الروسية: 4 أطفال بين ركاب الطائرة المفقودة فى مقاطعة تومسك بسيبيريا

الجمعة، 16 يوليه 2021 01:54 م
الطوارئ الروسية: 4 أطفال بين ركاب الطائرة المفقودة فى مقاطعة تومسك بسيبيريا صورة أرشيفية
كتب محمد جمال

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أكدت مصادر فى أجهزة الطوارئ الروسية أن طائرة على متنها 17 شخصا اختفت اليوم الجمعة من الرادارات في مقاطعة تومسك في سيبيريا.

وأفادت وكالة "نوفوستي" بأن الطائرة من طراز "أن-28" اختفت من الرادارات في منطقة باختشار، وقد انطلقت عملية للبحث عنها.

ونقلت وكالة "تاس" عن مصدر فى سلطة الطيران تأكيده أن أربعة أطفال كانوا بين ركاب الطائرة التى يتألف طاقمها من ثلاثة أفراد، مشيرا إلى أن الطائرة شغلت منارة الاستغاثة الخاصة بها قبل الاختفاء من الرادارات.

وأكد المصدر تحديد الإحداثيات المفترضة لتواجد الطائرة.

وكشف مركز الإنقاذ في سيبيريا أن الطائرة المفقودة كانت تنفذ رحلة إلى تومسك من مدينة كيدروفي في المقاطعة.


تحطم طائرة

تومسك

روسيا

سيبيريا

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