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الرئيس السيسى يتفقد مشروعات تطوير شبكة محاور وطرق الساحل الشمالى.. فيديو

الجمعة، 16 يوليه 2021 01:45 م
الرئيس السيسى يتفقد مشروعات تطوير شبكة محاور وطرق الساحل الشمالى.. فيديو الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم مشروعات تطوير شبكة محاور وطرق الساحل الشمالي. 
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس قام بجولة تفقدية صباح اليوم الجمعة، شملت شبكة الطرق الجديدة لمنطقة الساحل الشمالي، ومحاور ربطها بمدن ومحافظات القاهرة والدلتا، بما في ذلك التطوير الجاري لطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بطول 160 كم ليصبح 8 حارات مرورية في كل اتجاه، وكذلك تطوير محور الضبعة بطول 260 كم ليصبح 8 حارات مرورية لكل اتجاه، وتطوير ورفع كفاءة الطريق الدولى الساحلي حتي مطار العلمين، وتطوير ورفع كفاءة طريق وادي النطرون العلمين بطول 130 کم ليصبح 8 حارات مرورية لكل اتجاه.
 
 
 
 
الرئيس السيسى يتفقد مشروعات تطوير شبكة محاور وطرق الساحل الشمالي (9)
 

الرئيس السيسى يتفقد مشروعات تطوير شبكة محاور وطرق الساحل الشمالي (10)
 

الرئيس السيسى يتفقد مشروعات تطوير شبكة محاور وطرق الساحل الشمالي (11)
 

الرئيس السيسى يتفقد مشروعات تطوير شبكة محاور وطرق الساحل الشمالي (1)
 

الرئيس السيسى يتفقد مشروعات تطوير شبكة محاور وطرق الساحل الشمالي (2)
 

الرئيس السيسى يتفقد مشروعات تطوير شبكة محاور وطرق الساحل الشمالي (3)
 

الرئيس السيسى يتفقد مشروعات تطوير شبكة محاور وطرق الساحل الشمالي (4)
 

الرئيس السيسى يتفقد مشروعات تطوير شبكة محاور وطرق الساحل الشمالي (5)
 

الرئيس السيسى يتفقد مشروعات تطوير شبكة محاور وطرق الساحل الشمالي (6)
 

الرئيس السيسى يتفقد مشروعات تطوير شبكة محاور وطرق الساحل الشمالي (7)
 

الرئيس السيسى يتفقد مشروعات تطوير شبكة محاور وطرق الساحل الشمالي (8)

 


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