اليوم السابع
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التنمية المحلية: تشغيل 11 منفذا لبيع اللحوم السودانية بـ70 جنيها فى 4 محافظات

الجمعة، 16 يوليه 2021 09:20 ص
التنمية المحلية: تشغيل 11 منفذا لبيع اللحوم السودانية بـ70 جنيها فى 4 محافظات جانب من توقيع بروتوكول التعاون الثلاثي لتشغيل منافذ لبيع اللحوم السودانية
كتب على عبد الرحمن

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شهد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، توقيع بروتوكول تعاون  لتدبير وتشغيل منافذ لبيع اللحوم السودانية الطازجة للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب في تلك المنافذ بمحافظات القاهرة والقليوبية والغربية والدقهلية، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية لوزارة التنمية المحلية بتوفير السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة ومحاربة الغلاء للتخفيف عن المواطنين الأكثر فقراً ومحدودي الدخل .
 
 
وقال وزير التنمية المحلية، فى بيان، إن الوزارة تسعى بصورة مستمرة في المساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق وتلبية كافة احتياجات محدودي ومتوسطي  الدخل  .
 
وأضاف اللواء محمود شعراوى أن الوزارة وفرت طبقاً للبرتوكول في محافظات القاهرة والقليوبية والغربية والدقهلية أماكن لـ11 منفذ بيع ثابت ، خاصة بالأماكن الأكثر ازدحاماً  .
 
وأوضح الوزير أنه سيتم التنسيق مع المحافظات والجهات المعنية لمتابعة  عمل تلك المنافذ من خلال مديريات (التموين - الصحة - الخدمات البيطرية ) وإعداد تقرير دوري حول عملها .
 
وأشار وزير التنمية المحلية ، إلى أن تلك المنافذ ستقوم ببيع اللحوم بسعر 70 جنيه خلال فترة عيد الأضحى المبارك والتي تشهد اقبالاً من المواطنين على عملية الشراء ، مشيراً إلي إتاحة فرص عمل وتشغيل عدد كافى من العمالة اللازمة لكل منفذ من أبناء المحافظة للمساعدة في حل مشكلة البطالة .  
 

عيد الاضحى

صندوق تحيا مصر

منافذ بيع اللحوم السودانية

وزارة التنمية المحلية

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