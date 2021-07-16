التعليم العالى: 140 منحة دراسية ضمن برنامج منح الوكالة الأمريكية

كتب محمد صبحى

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا حول فتح باب التقدم لبرنامج المنح الجامعية المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) لطلاب المدارس الحكومية والتجريبية ومدارس المتفوقين STEM.

وأشار التقرير إلى أن هذه المنح تأتي في إطار الدفعة الثانية من برنامج المنح ضمن الاتفاقية المصرية الأمريكية، والتي تم توقيعها بين حكومتى مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بعنوان "اتفاقية التعليم العالي المصرية الأمريكية".

وأفاد التقرير أنه وفقًا للاتفاقية سيتم تقديم 140 منحة دراسية للعام الجامعي 2021-2022، وذلك للحصول على شهادة البكالوريوس أو الليسانس في عدد من الجامعات المصرية الحكومية والخاصة على أن تكون الدراسة بنظام الساعات المعتمدة بالجامعات الآتية: الجامعة الأمريكية بالقاهرة، جامعة القاهرة، جامعة عين شمس، جامعة الإسكندرية، جامعة أسيوط، جامعة المنصورة، ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار.

ولفت التقرير إلى أنه يمكن للطلاب الراغبين فى التعرف على شروط ومتطلبات المنح علما بأن آخر موعد لتقديم الاستمارة هو 10 أغسطس المقبل.

وأوضح التقرير أن اختيار المرشحين سيتم بناءً على مدى قوة وجودة استمارة التقديم بعد استيفاء معايير القبول، ومن أهمها: حصول المتقدم على شهادة إتمام الثانوية العامة في العام الدراسي 2021/2020 بمجموع لا يقل عن 85% من المدارس الحكومية أو التجريبية أو ما يعادلها من إحدى مدارس STEM من الدور الأول، وأن يكون الطالب خريج شعبة علمي علوم أو علمي رياضة فقط، وقبول طلاب الشعبة الأدبية من الطلاب ذوى الإعاقة فقط.

وأضاف التقرير أن المنح المقدمة تهدف إلى دعم الخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في مصر من خلال التركيز بشكل خاص على المجالات الأكاديمية ذات الأولوية كالمياه والطاقة والزراعة، وذلك من خلال تقديم فرص لتعليم جامعي ترتكز على أسس المعرفة والابتكار والبحث العلمي، وتتسم بالتميز والتعليم التجريبي، وريادة الأعمال والإعداد الجيد لسوق العمل، مع إتاحة الفرص للقيام بأبحاث علمية من شأنها خلق أثر إيجابي وفعال لكل من الطلاب، والمؤسسات التعليمية المشاركة والمجتمع المصري ككل.

كما يهدف برنامج المنح الجامعية أيضاً إلى تمكين الطلاب المتفوقين أكاديميا وغير القادرين على سداد المصروفات الدراسية من الالتحاق والتميز في ظل فرص تعليمية جامعية أفضل، وكذلك تمكين الطلاب المتفوقين أكاديميا من الأشخاص ذوى الاعاقة، وتنمية مهارات اللغة الإنجليزية لدى الطلاب، وتقديم فرص للدراسة ببعض الجامعات بالولايات المتحدة الأمريكية لمدة فصل دراسى واحد، وتوفير سبل الإقامة للطلاب المغتربين سواء بتوفير أماكن للإقامة أو دفع بدل مالى شهرى وفقا لمعايير المنحة، بالإضافة إلى الإسهام في زيادة فرص العمل بعد التخرج.