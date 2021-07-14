اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 يوليه 2021 02:50 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

تنسيق 2021.. استثناء الـ 1500 طالب أوائل الثانوية العامة من قواعد القبول الجغرافى

الأربعاء، 14 يوليه 2021 02:35 م
تنسيق 2021.. استثناء الـ 1500 طالب أوائل الثانوية العامة من قواعد القبول الجغرافى وزارة التعليم العالى
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم قرار وزير التعليم العالى رقم 2230 لسنة 2021 بشأن قواعد القبول بالجامعات للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية والفنية والثانوية الأزهرية للالتحاق بالجامعات المصرية الحكومية.

ونص قرار وزير التعليم العالى على أن یکون توزيع ال ( 1500 ) طالب الأوائل على مستوى الجمهورية في شهادة الثانوية العامة المصرية عام 2021 بواقع 500 طالب شعبة  علوم +500 ریاضیات + 500 أدبی ) ووفقا للترتيب المحدد من وزارة التربية والتعليم استثناء من قواعد القبول الجغرافي والإقليمي المعمول بها عند توزيعهم على الكليات والمعاهد الجامعية من خلال التنسيق الإلكترونی ، مع إعفائهم من المصروفات الدراسية في البرامج العامة بالجامعات الحكومية واستمرار تمتعهم بهذه الميزة في حالة حصولهم على تقدير ممتاز في فرقة دراسية خلال المرحلة الجامعية الأولى الطلاب

كما نص القرار على قبول الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية لغات ( فرنسي ) عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد بشعب اللغة الفرنسية ببعض کلیات الجامعات المصرية ( طبقا للحد الأدنى لهذه الكليات وبشرط ألا يقل المجموع الكلي الدرجات اللغات الثلاثة عن 65 ٪ ) ووفقا للأعداد والكليات التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات بناء على موافقة الجامعة والكلية المعنية.

 

Screenshot_2021-07-14-14-20-18-99_f541918c7893c52dbd1ee5d319333948
 


 


 


تنسيق 2021

تنسيق الجامعات

اخبار مصرية

اخبار مصر

التعليم العالىة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة