البورصة: تنفيذ صفقة على أسهم ماك القابضة بقيمة 678.6 مليون جنيه

كتب هانى الحوتى

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على أسهم شركة ماك القابضة للاستثمار بحجم تداول 6.8 مليون سهم بقيمة 678.6 مليون جنيه خلال جلسة تداول أمس الخميس بسوق خارج المقصورة، كما تم تنفيذ صفقة على أسهم مجموعة دلتا للعلوم والتكنولوجيا-دلتا جروب بحجم تداول 1.5 مليون سهم بقيمة 146.4 مليون جنيه، وتم تنفيذ صفقة على أسهم مون فيو للاستثمار العقاري والسياحي بحجم تداول 12 مليون سهم بقيمة 47.8 مليون جنيه.

وبلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة خلال جلسة تداول أمس الخميس 20.6 مليون سهم بقيمة 899.1 مليون جنيه.

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة أمس الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مشتريات عربية وأجنبية، وربح رأس المال السوقي 1.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 679.651 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 426.8 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 50.8 ألف عملية لعدد 194 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.76% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.26%، والعرب على 5.98% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 19.37% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 80.62%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية للبيع بقيمة 131.7 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب و والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 84.2 مليون جنيه، 4.1 مليون جنيه، 2.7 مليون جنيه، 4.4 مليون جنيه، 36.4 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.39%، ليغلق عند مستوى 10561 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 2214 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 12979 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 4122 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.18% ليغلق عند مستوى 2474 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 3428 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.65% ليغلق عند مستوى 2964 نقطة.

وصعدت أسهم 94 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 74 شركة، ولم تتغير مستويات 26 شركة.