الأمن الوطنى كشفهم.. القبض على تشكيل عصابى بحوزته هيروين بـ2 مليون جنيه

كتب محمود عبد الراضي

نجحت وزارة الداخلية في ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى جلب وترويج المواد المخدرة خاصة مخدر الهيروين الخام لتصنيعه وإعادة تدويره وترويجه، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع (قطاع الأمن الوطنى -الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات- الإدارة العامة للمساعدات الفنية) قيام تشكيل عصابى ضم "3 عناصر إجرامية – لإثنين منهم معلومات جنائية) تخصص فى جلب وتهريب وترويج المواد المخدرة خاصة مخدر الهيروين الخام لتصنيعه وإعادة تدويره وخلطه لمضاعفة كمياته وترويجه على نطاق واسع بمحافظات الجمهورية، حيث يقوم أحدهم بعقد وتمويل الصفقات، بينما يقوم الثانى باستلام الشحنات ونقلها تمهيداً لترويجها على عملائهم، ويقوم المتهم الثالث بتخزين تلك المواد بالمخازن السرية المهيئة والمعدة سلفاً.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن المركزى- الأمن العام) ومديريتى أمن (القليوبية، الإسماعيلية) والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة تم إستهدافهم وأمكن ضبط أحدهم بمسكنه بدائرة قسم شرطة العبور بمحافظة القليوبية، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين الخام وزنت 3 كيلو جرام- مبلغ مالى- سيارة- 2 هاتف محمول)، كما تم ضبط آخر بمسكنه بدائرة مركز شرطة أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 2 كيلو جرام- مبلغ مالى- 2 هاتف محمول).

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقرا بحيازتهما وإحرازهما للمخدر المضبوط بقصد الإتجار مشاركة مع المتهم الثالث "جارى تكثيف الجهود لضبطه" والمبالغ المالية من متحصلات تجارتهما، واستخدامهما للسيارة والهواتف المحمولة فى النقل والترويج.

وتقدر قيمة المواد المخدرة المضبوطة بحوالى (2٫000٫000 – إثنان مليون جنيه تقريباً)، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.