افتتاح مسجدى الصفا والمروة و عزبة عثمان بأسوان وكفر الشيخ بتكلفة 6 ملايين جنيه

كفر الشيخ – محمد سليمان - أسوان عبد الله صلاح

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان السكرتير العام للمحافظة اللواء حازم عزت اليوم الجمعة بافتتاح الصفا والمروة بمدينة السباعية، والذى تم إنشاؤه على مساحة 300 م وبتكلفة 1.7 مليون جنيه، وذلك بحضور المهندس والدكتور رمضان عبد السميع وكيل وزارة الأوقاف، والذى ألقى خطبة الجمعة بعنوان " الحقوق والحرمات فى خطبة حجة الوداع".

ومن جانبه، أوضح الدكتور رمضان عبد السميع بأنه تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان جارى افتتاح العديد من المساجد الجديدة والتى وصل عددها حتى الآن إلى 48 مسجداً على مستوى مدن ومراكز محافظة أسوان، لافتاً إلى أنه يتم التشديد على الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الوقائية داخل كافة المساجد، مع الاستمرار فى تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم بصفة دورية من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والحد من إنتشار فيروس كورونا .

وفى كفر الشيخ

افتتحت مديرية الأوقاف بكفر الشيخ، اليوم الجمعة، مسجد عزبة عثمان بدفريه بتكلفة 5 ملايين جنيه، على مساحة 750 متر ، بارتفاع 3 طوابق، بالإضافة لوجود مئذنتين، وتم إنشائه بالجهود الذاتية على مدار عاميين.

وألقي، خطبة الجمعة فضيلة الشيخ عطا بسيونى وكيل مديرية أوقاف كفر الشيخ، فى حضور فضيلة الشيخ محمد يونس وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، والشيخ على حمدون مدير إدارة أوقاف غرب كفر الشيخ، واللواء سامح الطنوبى ، والدكتور رضا البداروى رئيس قرية الحمراوى والشيخ السيد الشيخ كبير المفتشين بأوقاف كفرالشيخ وعدد من الأئمة .

وتناولت الخطبة، الحرمات والحقوق كما جاء فى خطبة الوادع ، وحرمة الدماء ، مستدلاً بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة، التى تؤكد على ذلك.