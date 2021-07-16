اليوم السابع
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الجمعة، 16 يوليه 2021 12:37 م
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استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

الجمعة، 16 يوليه 2021 12:00 م
استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية خضروات
‎كتب مدحت وهبة

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تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
‎‏‎‏‎‏‎
‎وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، حيث شهدت استقرارا، وجاءت كالتالى:
 
‎‏‎- الطماطم بسعر 3.5 جنيها للكيلوجرام.
‎- البطاطس 7 جنيهات.
‎- البصل الأبيض 5 جنيهات.
‎- البصل الأحمر بـ 5 جنيهات
‎- الكوسة بـ 8 جنيهات.
‎- الجزر بـ 7.5 جنيه.
‎- الخيار بـ 10 جنيهات.
‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
‎- الفلفل الرومى بـ 7 جنيهات.
‎- الباذنجان الأبيض بـ 5.5 جنيه.
‎- الباذنجان العروس 5.5 جنيه
‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 7 جنيهات.
‎- الفلفل الألوان 12.5 جنيها.
‎- الليمون بـ 14 جنيها.
‎- الفاصوليا الخضراء بـ 17 جنيها
‎- التفاح السكرى 27 جنيها.
‎‏‎‏‎- كانتلوب "" بـ 6.5 جنيه.
‎‏‎‏‎- العنب الأحمر 14 جنيها.
‎- العنب الأبيض 13 جنيها.
‎- الباميا الخضراء 14 جنيها.
‎- تفاح احمر ايطالى 27 جنيها.
‎- تفاح بلدى 15 جنيها.
 
 

التموين

أسعار الخضراوات والفاكهة

الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

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