وذكرت السفارة الإيطالية في تونس - في بيان اليوم - أن الدفعة الأولى من المساعدات غادرت، مساء اليوم، ميناء نابولي على متن باخرة، بينما ستصل أربع بواخر أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة.