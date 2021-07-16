إعدام 576 كيلو أغذية فاسدة بحملات تموينية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

اعدمت مديرية التموين بالشرقية، 576 كيلو أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى حملات تفتيشية على الأسواق ومحال الجزارة وشوادر بيع اللحوم بنطاق مدينتى القرين والحسينية، ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع ومخازن وثلاجات بيع المواد الغذائية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية وتطبيق القانون على المخالفين.

قامت إدارة تموين القرين بحملة مشتركة مع الطب البيطرى ومكتب مراقبه الأغذية بمديرية الصحة والشرطة ومجلس المدينة على الأسواق ومحلات الجزارة وشوادر بيع اللحوم وثلاجات بيع المواد الغذائية و أسفرت الحملة عن تحرير 3 محاضر لبيع أغذية بالشارع العام كما تم تحرير 3 محاضر لعدم حمل شهادات صحية و تحرير 2 محضر لعدم استيفاء اشتراطات النظافة الصحية وتم إعدام 576 كيلو أغذية مختلفة و 85 لتر مشروبات غير صالحه للاستهلاك الآدمى.

وفى سياق متصل، قامت إدارة تموين الحسينية بحملة مشتركة مع الطب البيطرى والصحة والشرطة ومجلس المدينة بناحية الحجازية والغردقة ومنشأة أبو عامر والحسينية وبحر البقر ومفارق المطار وسامى سعد وأسفرت الحملة عن تحرير 6 محاضر للذبح خارج السلخانة، و تحرير محضر لبيع لحوم مجمدة خارج السلخانة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتواصل الإدارات التموينية شن حملاتها اليومية بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط الأسواق و أحكام الرقابة على حركه البيع والشراء وضبط المخالفين حفاظآ على صحة وسلامة المواطنين.