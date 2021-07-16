اليوم السابع
Ads
الجمعة، 16 يوليه 2021 02:15 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

إجلاء آلاف الأشخاص فى هولندا بسبب سوء الأحوال الجوية

الجمعة، 16 يوليه 2021 02:00 ص
إجلاء آلاف الأشخاص فى هولندا بسبب سوء الأحوال الجوية امطار غزيرة _ صورة أرشيفية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دُعى آلاف الأشخاص إلى إخلاء منازلهم فى مقاطعة ليمبورج جنوبى هولندا، حيث يُتوقع أن تصل المياه فى نهر الميز إلى مستوى تاريخى الجمعة، بسبب سوء الأحوال الجوية فى أوروبا، بحسب "الشرق بلومبرج|.

 

وخلفت الأمطار الغزيرة والفيضانات 67 ضحيةعلى الأقل والعديد من المفقودين فى بلجيكا وخصوصاً فى ألمانيا حيث تحدّثت المستشارة أنغيلا ميركل عن "مأساة".

 

وفى ماستريخت تتوقع السلطات أن يفيض نهر الميز بين الساعة 2 و3 فجراً، بحسب ما أفاد التلفزيون الهولندى العام "إن أو إس".

 

وأشارت وكالة "آى إن بي" للأنباء إلى أن النهر سيبلغ أعلى مستوى له منذ قرنين. وأعلنت بلديات عدة فى مقاطعة ليمبورج، المتاخمة لألمانيا، حالة الطوارئ، ما يجعل إجلاء السكان إلزامياً فى مناطق محدّدة.

 

 


هولندا

أخبار هولندا

سوء الأحوال الجوية

أمطار غزيرة

أوروبا

بلجيكا

ألمانيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

غضب الطبيعة يضرب برلين وبروكسل.. فيضانات تغمر الجارتين الأوروبيتين و19 وفاة فى ألمانيا.. ميركل تعرب عن صدمتها.. المفوضية الأوروبية تمد يد العون لبلجيكا.. واجتماعات فى البلدين لبحث الازمة..فيديو وصور

الخميس، 15 يوليه 2021 05:30 م

44 قتيلا وعشرات المفقودين إثر فيضانات تضرب ألمانيا وبلجيكا

الخميس، 15 يوليه 2021 04:47 م

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات فى ألمانيا لـ 19 شخصا وانهيار مبان.. صور

الخميس، 15 يوليه 2021 12:07 م

ارتفاع ضحايا الفيضانات فى ألمانيا لـ 6 أشخاص وعشرات المفقودين

الخميس، 15 يوليه 2021 11:05 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة