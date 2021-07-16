إجلاء آلاف الأشخاص فى هولندا بسبب سوء الأحوال الجوية

دُعى آلاف الأشخاص إلى إخلاء منازلهم فى مقاطعة ليمبورج جنوبى هولندا، حيث يُتوقع أن تصل المياه فى نهر الميز إلى مستوى تاريخى الجمعة، بسبب سوء الأحوال الجوية فى أوروبا، بحسب "الشرق بلومبرج|.

وخلفت الأمطار الغزيرة والفيضانات 67 ضحيةعلى الأقل والعديد من المفقودين فى بلجيكا وخصوصاً فى ألمانيا حيث تحدّثت المستشارة أنغيلا ميركل عن "مأساة".

وفى ماستريخت تتوقع السلطات أن يفيض نهر الميز بين الساعة 2 و3 فجراً، بحسب ما أفاد التلفزيون الهولندى العام "إن أو إس".

وأشارت وكالة "آى إن بي" للأنباء إلى أن النهر سيبلغ أعلى مستوى له منذ قرنين. وأعلنت بلديات عدة فى مقاطعة ليمبورج، المتاخمة لألمانيا، حالة الطوارئ، ما يجعل إجلاء السكان إلزامياً فى مناطق محدّدة.