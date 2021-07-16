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أكرم القصاص لـ"مانشيت": تطوير الريف أصبح جزءا من إعادة بناء الدولة المصرية

الجمعة، 16 يوليه 2021 08:40 م
أكرم القصاص لـ"مانشيت": تطوير الريف أصبح جزءا من إعادة بناء الدولة المصرية أكرم القصاص
كتب أحمد عرفة

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قال الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير اليوم السابع، إن مبادرة 100 مليون صحة جاءت بعد القضاء على فيروس سى، ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار، والقضاء على أورام الثدى، كلها كانت خدمات في السابق تأتى بالواسطة، ولكن الآن أصبحت متاحة لجميع المواطنين.

وأضاف أكرم القصاص، خلال برنامج مانشيت، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، أن مبادرة حياة كريمة هي التي جمعت كل المبادرات الرئاسية، وتضمن تنمية للريف بحيث أصبح الريف جزءا من إعادة بناء الدولة المصرية ويأخذ نفس الخدمات.

وأوضح رئيس تحرير اليوم السابع، أن مبادرة حياة كريمة ليست دعاية انتخابية بل هى درة المبادرات الرئاسية، متابعا: اعتدنا خلال الـ7 سنوات أن الرئيس السيسى لا يقول دعاية، فمنذ البداية قال الرئيس السيسى إن الوضع صعب وهنتعب والشعب المصرى تحمل، فلولا الإصلاح الاقتصادى لما استطعنا مواجهة أزمة كورونا.


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