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أسعار الدولار اليوم الجمعة 16-7-2021 فى مصر

الجمعة، 16 يوليه 2021 10:00 ص
أسعار الدولار اليوم الجمعة 16-7-2021 فى مصر الدولار
كتبت ريهام الباشا

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استقر سعر الدولار اليوم الجمعة 16-7-2021، أمام الجنيه المصرى فى البنوك العاملة فى مصر، وذلك لعدم وجود تعاملات اليوم بالبنوك وفقا للعطلة الأسبوعية يومى الجمعة والسبت، مسجلا فى البنك الأهلي المصري وبنك مصر استقرارا عند سعر 15.62جنيه للشراء، 15.72جنيه للبيع، أما فى بنك الإسكندرية سجل 15.63جنيه للشراء، 15.73جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى سجل  15.64 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع.
 
وقال البنك المركزى المصرى في بيان رسمى، اليوم الجمعة، إنه بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1442 هــ، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 19 يوليو 2021 ولمدة 4 أيام، على أن يكون يوم الأحد الموافق 18 يوليو 2021  يوم عمل بالبنوك، وبذلك تنتهي إجازة عيد الأضحى يوم الخميس الموافق 22 يوليو 2021، ويستأنف العمل بالبنوك صباح يوم الأحد الموافق 25 يوليو 2021

وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.64 جنيه للشراء.
 
15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.63 جنيه للشراء.
 
15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.64 جنيه للشراء.
 
15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

15.64 جنيه للشراء.
 
15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

15.66 جنيه للشراء.
 
15.74 جنيه للبيع.

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