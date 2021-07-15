4 اتهامات قادت طبيب الأسنان المتحرش إلى السجن 16 عاما.. تعرف عليها

كتب سليم على

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بزينهم، اليوم الخميس، طبيب الأسنان الشهير "ب. س" بالسجن 16 عاما بتهمة هتك عرض 4 رجال بالقوة.

وفى التقرير التالى نرصد الاتهامات الموجهة للطبيب المتحرش:

1 - تتضمن أمر إحالة المتهم "باسم. س" هتك عرض المجني عليه "ع. ا" بالقوة، وذلك بأن بادره حين التقاه مصادفة بمصعد أحد العقارات بمراودته عن نفسه وأمسك بعضوه الذكري رغما عنه.

2- كشف أمر الإحالة قيام الطبيب المتحرش بهتك عرض المجني عليه "أ. س" بالقوة، وذلك بأن أوهمه بقدرته على الحاقه بأحد فرق كرة القدم الشهيرة وتمكن بتلك الوسيلة من الانفراد به في غرفة عيادته بزعم توقيع الكشف الطبي عليه، وباغته بأن امسك بعضوه الذكرى رغما عنه.

3 – كما تضمن أمر الإحالة قيام المتهم "باسم . س" بهتك عرض المجني عليه "ع. ذ" بالقوة، وذلك بأن أوهمه بوجوب تلقيه حقن مسكن بالعضل "مؤخرته" عقب اخضاعه لجراحة في اسنانه، وتمكن بناء على ذلك الايهام من جعله يحسر سرواله، ثم فاجأه حال حقنه بالمادة المسكنة برفع لباسه الداخلى كاشفا عن عضوه الذكرى، ثم اتبع ذلك بتحسسه إياه من فوق ملابسه رغما عنه.

4- كما قام المتهم بهتك عرض المجني عليه "م. ر"، بالقوة حال كونه ممن له سلطة عليه، وذلك بأن انفرد به حال عمله لديه بعيادته وامره باستبدال ملابسه في وجوده لارتداء زى العمل ثم باغته بالإمساك بعضوه الذكرى.

وكانت النيابة العامة أمرت في وقت سابق بإحالة طبيب الأسنان الشهير (محبوسًا) إلى محكمة الجنايات المختصة لمحاكمته فيما اتهم به من هتكه عرض أربعة رجال بالقوة.

وأقامت النيابة الدليل قِبَل المتهم من شهادة ستة شهود، وما ثبت بتقرير "الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية" بشأن فحص بعض المقاطع المصورة له، وما ثبت بتقرير "الإدارة العامة للمساعدات الفنية" بشأن فحص هاتفه، وما تبين للنيابة باطلاعها على هذا الهاتف.