وفد كنسى يزور القوى العاملة بالغردقة للتهنئة بعيد الأضحى المبارك

زار وفد كنسى برئاسة الأنبا أيلاريون البراموسى، أسقف مطرانية البحر الأحمر صباح اليوم الخميس، مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر لتهنأتهم بعيد الأضحى المبارك.
وتبرع الأنبا ايلاريون البراموسي، أسقف البحر الاحمر، بالتبرع بعدد اثنين ثوب قماش لمنحه لوحده التدريب المتنقلة مساهمة من الكنيسة للمتدربين بالوحدة.
وتقدم سعيد عبد الراضي، مدير عام القوي العاملة بالشكر لنيافة الأنبا أيلاريون والوفد المرافق له على الروح الطيبة والأخوة والترابط بين أبناء الوطن.
زيارة اسقف البحر الأحمر لمديرية القوي العاملة للتهنئة بالعيد الأضحى
زيارة اسقف البحر الأحمر لمديرية القوي العاملة
-مطران البحر الأحمر يتبرع بثوبين للتدريب
وفد كنسي يزور القوي العاملة بالبحر الأحمر
وفد كنسي يزور القوي العاملة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة