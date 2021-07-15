اليوم السابع
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الخميس، 15 يوليه 2021 12:54 م
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وفد كنسى يزور القوى العاملة بالغردقة للتهنئة بعيد الأضحى المبارك

الخميس، 15 يوليه 2021 12:53 م
وفد كنسى يزور القوى العاملة بالغردقة للتهنئة بعيد الأضحى المبارك الوفد الكنسي
البحر الأحمر - عماد عرفة

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زار وفد كنسى برئاسة الأنبا أيلاريون البراموسى، أسقف مطرانية البحر الأحمر صباح اليوم الخميس، مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر لتهنأتهم بعيد الأضحى المبارك. 
 
وشارك فى الوفد الكنسي القمص يؤنس أديب، وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، وكان فى استقبالهم سعيد عبد الراضي، مدير عام القوي العاملة بالبحر الأحمر. 
 
وتبرع الأنبا ايلاريون البراموسي، أسقف البحر الاحمر، بالتبرع بعدد اثنين ثوب قماش لمنحه لوحده التدريب المتنقلة مساهمة من الكنيسة للمتدربين بالوحدة. 
 
وتقدم سعيد عبد الراضي، مدير عام القوي العاملة بالشكر لنيافة الأنبا أيلاريون والوفد المرافق له على الروح الطيبة والأخوة والترابط بين أبناء الوطن.
 
زيارة اسقف البحر الأحمر لمديرية القوي العاملة للتهنئة بالعيد الأضحى
زيارة اسقف البحر الأحمر لمديرية القوي العاملة للتهنئة بالعيد الأضحى

زيارة اسقف البحر الأحمر لمديرية القوي العاملة
زيارة اسقف البحر الأحمر لمديرية القوي العاملة

-مطران البحر الأحمر يتبرع بثوبين للتدريب
-مطران البحر الأحمر يتبرع بثوبين للتدريب

وفد كنسي يزور القوي العاملة بالبحر الأحمر
وفد كنسي يزور القوي العاملة بالبحر الأحمر

وفد كنسي يزور القوي العاملة
وفد كنسي يزور القوي العاملة

 


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