وزير الرى يبحث التعاون المشترك مع الكونغو فى مجالات إدارة المياه

كتبت أسماء نصار

قال الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، تأتى تعبيراً عن إيمان مصر بضرورة تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين لتحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين فى دولة الكونغو الشقيقة.

ومن جانبها، عبرت ايف بازاييبا ماسودى نائب رئيس الوزراء ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة بالكونغو، عن سعادتها بزيارة الدكتور عبد العاطى، والتي تأتى في إطار الزيارات المتبادلة بين الجانبين، مشيرة إلى عمق العلاقات بين البلدين وتطلعها لتبادل الرؤى وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين.