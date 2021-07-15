اليوم السابع
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وزير الرى يبحث التعاون المشترك مع الكونغو فى مجالات إدارة المياه

الخميس، 15 يوليه 2021 10:08 ص
وزير الرى يبحث التعاون المشترك مع الكونغو فى مجالات إدارة المياه الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار

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قال الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، تأتى تعبيراً عن إيمان مصر بضرورة تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين لتحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين فى دولة الكونغو الشقيقة.
 
ومن جانبها، عبرت ايف بازاييبا ماسودى نائب رئيس الوزراء ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة بالكونغو، عن سعادتها بزيارة الدكتور عبد العاطى، والتي تأتى في إطار الزيارات المتبادلة بين الجانبين، مشيرة إلى عمق العلاقات بين البلدين وتطلعها لتبادل الرؤى وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين.
 
ومن المقرر أن يناقش الوزيران سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات إدارة المياه، كما سيلتقى عبد العاطى بعدد من كبار المسئولين الحكوميين بدولة الكونغو الديموقراطية، وسيتم افتتاح "مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية" بالكونغو الديمقراطية والذى يمثل أهمية بالغة كمركز لدراسة ومتابعة التغيرات المناخية فى الكونغو والذى ستنعكس أعماله على حماية المواطنين فى الكونغو من العديد من الكوارث المناخية والفيضانات المفاجئة.
 

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