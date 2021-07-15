مياه الفيضانات تجرف السيارات في شوارع مقاطعة لييج البلجيكية.. فيديو

كتب محمد شعلان

ضربت مقاطعة لييج غربى بلجيكا فيضانات غزيرة وغير مسبوقة غطت أجزاء واسعة من هذه المناطق حاليًا وخلال الساعات الماضية، وتم وضع مقاطعة لييج تحت مستوى الإنذار "الأحمر"، حيث أنه من المتوقع أن تهطل الأمطار بأكثر من 100 ملم على جزء من المنطقة خلال اليوم الخميس.

وأظهرت لقطات فيديو مياه الفيضانات وهي تجرف السيارات في الشوارع، كما تسببت في اصطدام بعض السيارات ببعضها وسط محاولة الأهالي ازاحة المياه الغزيرة من أمام منازلهم ووضع السيارات في أماكن أمنة حتى لا تقطع الطريق عليهم أثناء محاولة الحركة أو تغرق وتجرفها مياه الفيضانات، وفق ما نقلت "يورو نيوز".



اصطدام السيارات في الشوارع



المياه تجرف السيارات

وأكدت القائمة بأعمال حاكم مقاطعة لييج غربى بلجيكا كاثرين ديلكورت، مصرع شخصين على الأقل وفقدان آخرين جراء فيضانات ضربت المقاطعة خلال الساعات الماضية.



خطورة الوضع فى بلجيكا

من جهتها، قررت السلطات البلجيكية اليوم وقف التنقل بواسطة السكك الحديدية على مجمل الخطوط الواقعة بين مدن جنوب وشرق البلاد، بسبب الفيضانات الضخمة وغير المسبوقة التى تضرب أجزاء واسعة من هذه المناطق حاليًا.

وقالت وزارة الدفاع البلجيكية في بروكسل، سيتم معالجة طلبات المساعدة ونشر المعدات على مستوى المقاطعات بالتنسيق مع خدمات الطوارئ في المواقع، كما سيقوم الجيش بعمليات دعم في عدة مقاطعات بنشر شاحنات للقيام بعمليات إجلاء للسكان.

ويعدّ مستوى التأهب هذا، الأعلى في بلجيكا ولم يتم تفعيله في البلاد منذ عام 2010.