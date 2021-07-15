منسق "حياة كريمة" بالفيوم: إنشاء 15 مدرسة وإحلال وتجديد مراكز شباب

كتب أحمد عرفة

أكد حاتم سيف نصر، منسق مبادرة حياة كريمة بمركز أطسا بمحافظة الفيوم، أن المبادرة بدأت في تطوير العديد من القطاعات بالمحافظة على رأسها قطاع التعليم، حيث جرى إنشاء عدد كبير من المدارس، وتوسيع مدرسة إعدادية، وإنشاء 15 مدرسة، كل منها يضم 5 طوابق بسعة 15 فصلا، وتسع 600 طالب.



وأضاف منسق حياة كريمة بمركز أطسا بمحافظة الفيوم، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أنه جرى البدء في تطوير عدد من مراكز الشباب، بجانب إحلال وتجديد عدد من مراكز الشباب، وعمليات الحفر والتجديد بدأت منذ فترة وما زالت مستمرة حتى الآن.



ولفت منسق حياة كريمة بمركز أطسا بمحافظة الفيوم، إلى أن شكاوى حرمان البلاد من الصرف الصحى كانت كثيرة، ولكن جرى تم البدء في طرح 35 قرية على مستوى المركز لتطوير شبكات الصرف الصحى بها، حيث بدأنا بـ7 قرية من خلال توصيل شبكات وتوسيع في المحطات.