اليوم السابع
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ممثلة الصحة العالمية بمصر: الفطر الأسود ليس له علاقه بكورونا.. فيديو

الخميس، 15 يوليه 2021 02:48 م
ممثلة الصحة العالمية بمصر: الفطر الأسود ليس له علاقه بكورونا.. فيديو د. نعيمة القصير ممثلة الصحة العالمية فى مصر
كتبت : هند المغربي - تصوير خالد كامل

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قالت الدكتورة نعيمة القصير، ممثلة الصحة العالمية فى مصر، ردا على علاقة الفطر الأسود بفيروس كورونا، إن الفطر الأسود مرض قديم جدا وليس بجديد، مؤكدة أن ليس هناك أى ربط بينه وبين كورونا كما تردد خلال الفترة الماضية، فكلاهما مرضيين منفصليين، حيث أن كورونا مرض فيروسى، أما الفطر الأسود فهو عدوى فطرية تحدث حول الأنف والعينين والدماغ، ويُشار إليه أحيانًا باسم داء الغشاء المخاطى الأنفى- الحجاجى- الدماغى.

وأضافت لـ"اليوم السابع": تم الإبلاغ عن الحالات الأولى من الفطر الأسود خلال الفترة الماضية فى الهند، وأصبح هناك قلقا عالميا وتم ربطه بجائحة كورونا، موضحة: "كمنظمة الصحة العالمية نؤكد أن الفطر الأسود يأتى نتيجة عدم الاستخدام الرشيد للبروتوكولات العلاجية وكذلك المضادات الحيوية من دون المشورة الطبية وتزداد فرص الإصابة بالفطر الاسود لدى المرضى الذين يعانون من أمراض مناعية".

وتابعت "الأعداد ليست كبيرة كما تم تداولها مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعى، داعية وسائل الإعلامية والمنصات المختلفة بالتأكد من حقيقة ما يتم تداوله وخاصة المعلومات الطبية التى تتسبب فى الخوف والهلع والتى قد يؤدى إلى ضعف المناعة.


الأمم المتحدة

الصحة العالمية

الفطر الأسود

نعيمة القصير

كورونا

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