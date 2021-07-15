مصرع 4 أشخاص وفقدان 30 آخرين جراء الفيضانات غرب ألمانيا

برلين (أ ش أ)

أعلنت الشرطة الألمانية أن 4 أشخاص لقوا حتفهم فيما اعتبر أكثر من 30 آخرين فى عداد المفقودين جراء انهيار 6 منازل عقب الفيضانات العارمة الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة في ولاية "راينلاند بالاتينات" الواقعة غربي البلاد.

وفى وقت سابق حذرت وكالة الأرصاد الجوية الألمانية، من سوء الأحوال الجوية فى أجزاء من ثلاث ولايات غربية وأعلنت مدينة هاجن، التي يعيش فيها 180 ألف نسمة، حالة الطوارئ بعد فيضان نهر فولم.

وحذر فريق التصدى للأزمات فى المدينة من أن منسوب المياه سيصل خلال الساعات المقبلة إلى مستويات لا تتكرر إلا مرة كل خمسة وعشرين عاما ونصح من يعيشون قرب أنهار المدينة بالانتقال إلى أراض أكثر ارتفاعا على الفور حسبما أفادت محطة (دبليو.دي.آر) العامة.

وقال بيرند ميليج المسؤول البيئي في ولاية نورد راين فستفاليا وهي أكثر المناطق تضررا بالفيضانات "عادة ما نشهد مثل هذا الوضع في الشتاء فقط".