اليوم السابع
Ads
الخميس، 15 يوليه 2021 10:22 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

مصرع 4 أشخاص وفقدان 30 آخرين جراء الفيضانات غرب ألمانيا

الخميس، 15 يوليه 2021 09:21 ص
مصرع 4 أشخاص وفقدان 30 آخرين جراء الفيضانات غرب ألمانيا فيضانات ـ صورة أرشيفية
برلين (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الشرطة الألمانية أن 4 أشخاص لقوا حتفهم فيما اعتبر أكثر من 30 آخرين فى عداد المفقودين جراء انهيار 6 منازل عقب الفيضانات العارمة الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة في ولاية "راينلاند بالاتينات" الواقعة غربي البلاد. 

وفى وقت سابق حذرت وكالة الأرصاد الجوية الألمانية، من سوء الأحوال الجوية فى أجزاء من ثلاث ولايات غربية وأعلنت مدينة هاجن، التي يعيش فيها 180 ألف نسمة، حالة الطوارئ بعد فيضان نهر فولم.

وحذر فريق التصدى للأزمات فى المدينة من أن منسوب المياه سيصل خلال الساعات المقبلة إلى مستويات لا تتكرر إلا مرة كل خمسة وعشرين عاما ونصح من يعيشون قرب أنهار المدينة بالانتقال إلى أراض أكثر ارتفاعا على الفور حسبما أفادت محطة (دبليو.دي.آر) العامة.

وقال بيرند ميليج المسؤول البيئي في ولاية نورد راين فستفاليا وهي أكثر المناطق تضررا بالفيضانات "عادة ما نشهد مثل هذا الوضع في الشتاء فقط".

 


المانيا

فيضانات المانيا

فيضانات

الشرطه الالمانيه

فيضانات تضرب المانيا

اخبار المانيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مصرع شخص وإجلاء مئات السكان إثر فيضانات عارمة فى ألمانيا

الخميس، 15 يوليه 2021 08:26 ص

لقطات لغرق سيارات فى مياه الفيضانات بشوارع مدينة فيلاديلفيا.. فيديو

الأربعاء، 14 يوليه 2021 02:04 م

الأمم المتحدة : تضرر 22 الف 550 شخص من فيضانات الفلبين

الإثنين، 12 يوليه 2021 12:07 م

ناسا تحذر من ارتفاع الفيضانات على الساحل الأمريكى العقد المقبل

السبت، 10 يوليه 2021 05:00 ص

مصرع 3 أشخاص جراء فيضانات فى إقليم كراسنودار جنوب روسيا

الثلاثاء، 06 يوليه 2021 03:20 م

إجلاء أكثر من 20 ألف شخص بسبب فيضان جنوبى غرب الصين

الثلاثاء، 06 يوليه 2021 02:12 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة