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مسئول "حياة كريمة" بالبحيرة: نظمنا 15 قافلة صحية وبدأنا فى بناء مدارس

الخميس، 15 يوليه 2021 06:53 م
مسئول "حياة كريمة" بالبحيرة: نظمنا 15 قافلة صحية وبدأنا فى بناء مدارس حياة كريمة -أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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قال شعبان بصيص مسئول مبادة حياة كريمة بقرية زاوية صقر بالبحيرة، إن مبادرة حياة كريمة بالمحافظة بدأت منذ شهر فبراير عام 2020، أى أن المبادرة تعمل منذ ما يقرب من شهر ونصف وذلك على مدار الساعة.

وأضاف مسئول مبادة حياة كريمة بقرية زاوية صقر بالبحيرة، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن المبادرة بدأت بحوار مجتمعى ولقاء من وزارتى التنمية المحلية والتضامن، وجلسوا مع الأهالى والعائلات والشباب لبحث احتياجاتهم.

وتابع مسئول مبادة حياة كريمة بقرية زاوية صقر بالبحيرة: بدأنا في المرحلة الأولى العمل على القوافل الصحية والاهتمام بصحة المرأة الريفية، وتم إرسال أكثر من 15 قافلة طبية متكاملة تأتى من القاهرة، بجانب إجراء عدة عمليات جراحية مختلفة "قلب مفتوح وعيون ومرارة"، واستهدفت عدة قوافل للصحية الإنجابية وقوافل صحية للأطفال، بجانب البدء في بناء عدة مدارس.


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