محافظ بنى سويف يسلم مساعدات زواج لـ25 فتاة من الأيتام بمناسبة عيد الأضحى

بنى سويف هانى فتحى

سلًم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مساعدات مادية مقدمة من إحدى الجمعيات، لعدد 25 فتاة من الفتيات الأيتام بقيمة إجمالية تزيد عن 187 ألف جنيه، للمساعدة في شراء مستلزمات الزواج من أجهزة العرائس للفتيات المقبلات على الزواج، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وضمن خطة الجمعية الخاصة بالنشاط الشهرى لزواج اليتيمات.

جاء ذلك خلال الفعالية التي نظمتها المحافظة بالتعاون مع الجمعية بديوان عام المحافظة، وفي حضور اللواء جمال مسعود السكرتير العام، إحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وإمام أحمدمدير مشروعات الجمعية ببني سويف، وعدد من أهالى وذوي المستفيدات.

وهنأ المحافظ الفتيات بمناسبة قرب الزفاف وبحلول عيد الأضحى المبارك، متمنيا لهن التوفيق والسعادة فى حياتهن المقبلة، حيث أعرب عن سعادته للمشاركة هذه الفعالية الطية التي تتزامن مع أيام مباركة، مشيدا بالجمعية باعتبارها نموذجا رائداً في مجال العمل الأهلى والخيري بكافة محافظات مصرفي العديد من المجالات الخدمىة والتنموىة، وبصماتها الواضحة في مجال تقديم الرعاية وتوفير الدعم المادي والحماية الاجتماعية والصحية للفئات الأولى بالرعاية وذوي الاحتياجات الخاصة.



محافظ بني سويف يسلم مساعدات زواج لـ 25 فتاة من الأيتام



محافظ بني سويف يسلم مساعدات زواج لـ 25 فتاة من الأيتام



محافظ بني سويف يسلم مساعدات زواج لـ 25 فتاة من الأيتام