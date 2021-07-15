اليوم السابع
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محافظ القاهرة يفتتح مبنى حى الزيتون بعد التطوير.. صور

الخميس، 15 يوليه 2021 11:34 ص
محافظ القاهرة يفتتح مبنى حى الزيتون بعد التطوير.. صور محافظ القاهرة خلال افتتاح مبنى حى الزيتون بعد تطويره
كتب سيد الخلفاوى

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افتتح اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أعمال تطوير حي الزيتون والمركز التكنولوجي الخاص به في إطار التحول الرقمي وسعى الدولة لميكنة دورات العمل والانتقال إلى الخدمات الإلكترونية.
 
وأكد محافظ القاهرة، أن مشروع ميكنة الأحياء يأتي في إطار المشروع القومي الذي تتبناه الدولة لتطوير خدمات المواطنين وتقديمها بصورة حضارية وسريعة ودقيقة من خلال المراكز التكنولوجية لخدمـة المواطنين والتي يتوفر بها أحدث التقنيات التكنولوجيـة وذلك لتحسين أداء العمل ولتسهيل حصول المواطنين على الخدمات  بالإضافة إلى المساهمة في استراتيجية الدولة لمكافحة الفساد بفصل طالب الخدمة عن مقدمها وصولا إلى رضاء المواطنين.
 
وأضاف المحافظ، أن المحافظة وضعت خطة لبرنامج العمل الإلكتروني لتحديث العمل الإداري ضمن رؤية الدولة 2030 بتطوير نظام حوكمة متكامل يضمن سير العمل بكفاءة مع تسهيل الإجراءات بين الإدارات المختلفة ذات العلاقة الواحدة، وتقديم المعلومة والخدمة للمواطنين، بالاضافة إلى الإعداد الجيد للعاملين من خلال دورات تدريبية لهم بالتنسيق مع وزارتي التخطيط والتنمية المحلية.
 
وأشار المحافظ، إلى أن هذا التطوير يعتمد على منظومة الكترونية موحدة حيث أن جميع الأحياء سوف تعمل من خلال تطبيق الكتروني موحد يتيح للمواطنين الاستعلام عن الخدمة من خلال الإنترنت، ويتيح لمتخذي القرار الاطلاع على التقارير التي توضح مدى كفاءة المسئولين بالأحياء في أداء الخدمات ومدى كفاءة العاملين على المنظومة.
 
شهد الافتتاح الدكتور حسام فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية ورئيس حى الزيتون.
 
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حي الزيتون

القاهرة

اخبار القاهرة

خدمة المواطنين

افتتاح مبنى حى الزيتون

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