اليوم السابع
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محافظ القاهرة يسلم 25 فتاة يتيمة أجهزة كهربائية وفساتين زفاف

الخميس، 15 يوليه 2021 11:38 ص
محافظ القاهرة يسلم 25 فتاة يتيمة أجهزة كهربائية وفساتين زفاف محافظ القاهرة يسلم 25 يتيمة أجهزة كهربائية وفساتين زفاف
كتب سيد الخلفاوى

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سلم اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة 25 عروس من اليتيمات أجهزة كهربائية وفساتين زفاف في إطار جهود المحافظة بالتعاون مع المجتمع المدني فى مشاركة الأسر من أبناء محافظة القاهرة فرحة زواج بناتهن ، وذلك في إطار مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية واستمرارًا لاحتفالات محافظة القاهرة بعيدها القومى 1052
 
وهنأ محافظ القاهرة العرائس متمنيًا لهم حياة زوجية سعيدة معبرًا عن سعادته مشاركتهم هذا اليوم .
 
وأشاد محافظ القاهرة بجهود ومساهمات مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية للتخفيف عن المواطنين وتحقيق خطط التنمية وهو ما يؤكد على قيم الترابط و التكافل والعطاء بين أبناء المجتمع المصرى .
 
شهد الحفل الدكتور حسام فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية ، وعز الدين فرغل رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية ، و أحمد عبد الرحمن مدير مديرية التضامن الاجتماعى.
 
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