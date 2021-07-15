محافظ الجيزة يتفقد موقع حريق محل للسجاد فى منطقة المنشية بالهرم

كتب سيد الخلفاوى

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة موقع الحريق الذي نشب في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بمحل لبيع السجاد والمفروشات بميدان الساعة بمنطقة المنشية بحى الهرم للوقوف على أسباب الحريق والتلفيات التى لحقت بالعقار والتأكد من عدم تأثر العقارات المجاورة.

وأكد محافظ الجيزة، أنه فور الانتهاء من إخماد الحريق تم عرض حالة العقار والمكون من 11 دور علي لجنة المنشآت الأيلة للسقوط والتى أوصت بضرورة إخلاء العقار حفاظآ على سلامة المواطنين لحين عرضه على كلية الهندسة بجامعة القاهرة لبيان مدى تضرر العقار بالحريق وتأثيره على السلامة الإنشائية للعقار وكذلك العقارات المحيطة وإعداد تقرير تفصيلى بذلك باتخاذ ما يلزم للحفاظ على حياة المارة والسكان.

وخلال تفقده موقع العقار حرص محافظ الجيزة على الاطمئنان على سلامة قاطني العقار، مؤكداً علي الوقوف بجانبهم وتقديم كل ما يلزم لضمان سلامتهم، مؤكداً أنه فور اندلاع الحريق تم إخلاء العقار من السكان، وقامت قوات الحماية المدنية بالدفع بسيارات الإطفاء اللازمة والتى تمكنت من السيطرة علي الحريق دون وقوع أى إصابات بين قاطنى العقار.