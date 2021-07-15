محافظ الإسماعيلية يقرر حظر ذبح الأضاحى خارج المجازر ونقاط الذبح

الإسماعيلية - السيد فلاح

أصدر اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، قرارا بحظر ذبح الأضاحي خارج المجازر الحكومية بالمحافظة ونقاط الذبح المحددة بكل حي خلال عيد الأضحى المبارك.

وأكد محافظ الإسماعيلية، أنه تم تحديد المجازر الحكومية بالمحافظة الذى يبلغ عددها 7 مجازر حكومية وهى (مجزر الإسماعيلية الألي بأبو خليفة – مجزر القصاصين – مجزر أبو صوير – مجزر فايد – نقطة ذبيح فنارة – مجزر التل الكبير – المجزر الألي)، بالإضافة إلى مجزر خاص بأبو صوير، وجميع المجازر تخضع لإشراف مديرية الطب البيطري، وتم تزويدهم بأطباء بجانب الكوادر العاملة وذلك لإستيعاب أية زيادة في إعداد الذبائح.

وشدد محافظ الإسماعيلية، على فتح المجازر الحكومية أمام المواطنين بدائرة المحافظة يوم العيد لذبح الأضاحي وتوقيع الكشف الطبي عليها مع إعفائهم من الرسوم المحصلة بالمجازر.

وفيما يخص شوادر بيع حيوانات الأضاحي الحية تم الاتفاق أن يتم الإشراف عليها يوم الذبح فقط، حيث يتم الكشف على الحيوان الحى والذبح داخل نقاط الذبيح المنتشرة بالمحافظة وعددهم (5 نقطة ذبيح بحي أول، وعدد 12 نقطة ذبيح بحي ثان، وعدد 10 نقطة ذبيح بحي ثالث)، وتحت إشراف طبى كامل كما تم تحديد طبيب بيطري لكل نقطة ذبيح بالمحافظة، وكذلك التنسيق مع رؤساء الأحياء الثلاثة لرفع المخلفات دوريًا أولاً بأول.