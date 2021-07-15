محافظ أسيوط يستعرض الموقف التنفيذى لمشروعات مبادرة "حياة كريمة"

أسيوط هيثم البدرى

عرض اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى رئيس اللجنة، الموقف التنفيذى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومى لتطوير الريف المصرى والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ويجرى تنفيذها بـ 7 مراكز على مستوى المحافظة بواقع 149 قرية و894 تابع ليحقق للأجيال الحالية والقادمة حلمها فى الحياة الكريمة والعصرية وإعادة بناء مصرنا الحديثة وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة موجهًا الشكر لرئيس الجمهورية على اطلاقه المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتوفير حياة كريمة للمواطنين وتنفيذ برامج تنمية الصعيد.

وقال محافظ أسيوط إن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالى 149 قرية و894 تابع ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 5 مراكز هى "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب وصدفا والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع مشيرًا إلى تكليف قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية على أرض الواقع لمستجدات البرنامج القومى لتطوير الريف المصرى لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات والعمل على سرعة إزالة أى معوقات أو تحديات تواجه التنفيذ للمساهمة فى تغير شكل الريف المصرى خلال المدة المحددة للبرنامج والمساهمة فى تحسين جودة حياة المواطنين مؤكدًا على جولاته الميدانية المستمرة بقرى ومراكز المحافظة لمتابعة تنفيذ المشروعات على أرض الواقع وتقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لدعم الفئات الأكثر احتياجًا لافتًا إلى أن الحكومة تسعى بجدية للانتهاء من أكبر عدد من المشروعات المستهدفة فى تلك القرى.

كما أشار المحافظ – خلال الاجتماع – إلى الجهود المبذولة فى تنفيذ منظومة إدارة المخلفات الصلبة ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأن ملف التطوير المؤسسى لمنظومة النظافة والمخلفات بأنواعها لافتًا إلى أن حل مشكلة النظافة والقمامة بالمحافظات يأتى على رأس الاولويات تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية لإعادة الصورة الجمالية والوجه الحضارى للشارع المصرى وبما يليق بمصر وشعبها منوهًا إلى جولاته الميدانية والحملات المكثفة لمتابعة إنشاء المحطات الوسيطة بمراكز المحافظة وانشاء مصنع تدوير المخلفات الصلبة ومدفن صحى ضمن منظومة البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة لافتًا إلى تزويد المراكز والاحياء بعدد 24 ماكينة شفط الأتربة من الشوارع والميادين لتدعيم منظومة النظافة بأحدث المعدات لتطوير منظومة النظافة والقمامة والمخلفات.

كما استعرض المحافظ خطة الرصف التى يجرى تنفيذها حاليًا بقرى ومراكز المحافظة والتى تعتبر أكبر خطة رصف فى تاريخ المحافظة حيث تم اعتماد ما يقارب من 805 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لمشروعات الرصف وصيانة الطرق بقرى ومراكز المحافظة وفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات لافتًا إلى أن ذلك يأتى فى إطار خطة الدولة الاستراتيجية لرفع كفاءة المرافق الأساسية لتوفير حياة كريمة وآمنة لسكان هذه المدن وتغيير واقعهم إلى الأفضل والارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة لهم موجها الشكر للحكومة ووزير النقل الفريق كامل الوزير على تنفيذ خطط الرصف بالمحافظة والاهتمام بتنمية الصعيد وخاصة محافظة أسيوط وإنشاء شرايين التنمية فى مختلف أنحاء المحافظة وربطها بالمحافظات الأخرى بشبكة جيدة من الطرق مؤكدًا إنه تم مخاطبة وزارة النقل والهيئة القومية للطرق لاتخاذ اجراءات عاجلة بشان بعض الملاحظات والسلبيات التى تم رصدها فى رصف بعض الشوارع من قبل بعض الشركات المنفذة وتم عقد لقاء مع رئيس هيئة الطرق ومعاينة أعمال الرصف للشوارع والميادين على الطبيعة وتم استبعاد الشركة المخالفة للمواصفات والاشتراطات الفنية للأعمال ويجرى حاليا إستخدام أحدث معدات إعادة تدوير الأسفلت وترميم الطرق بإستخدام الاسمنت وذلك تحت إشراف وتنفيذ الهيئة القومية للطرق والكبارى ويجرى أعمال رصف الطريق الدائرى بمدينة اسيوط وطريق أسيوط/أبوتيج الزراعى وطريق أسيوط/ساحل سليم الزراعى وصولًا حتى محافظة سوهاج.

وأكد محافظ أسيوط – خلال كلمته - حرصه الشديد على متابعة كافة المشروعات التى تتم على أرض الواقع بنطاق المحافظة ميدانيًا للوقوف على نسب التنفيذ مشيرًا الى أهمية العمل الميدانى ومتابعة المشروعات للوصول لأعلى معدلات الإنجاز لافتًا إلى توجيه رؤساء المراكز والأحياء بمتابعة الأعمال بصفة دورية للتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة بالتنسيق مع هيئة الطرق مع التنبيه على الشركات المنفذة بضرورة تكثيف الأعمال وبذل المزيد من الجهد لإنهاء أعمال الرصف بالشوارع المدرجة وفق الخطة الزمنية المحددة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ليشعر المواطن بتحسن ملموس لافتًا إلى أن رفع كفاءة الطرق سواء الداخلية منها أو الخارجية تهدف للتيسير على المواطنين أثناء حركة تنقلهم وذلك بمعدلات أمان وسلامة عالية بما يدعم خطط التنمية.

وقال المحافظ إن المحافظة جادة فى إنهاء ملف تقنين الأوضاع والتصالح مع المواطنين ولن تتهاون فى تحصيل حقها بما يحقق صالح الجميع مؤكدًا إنه لن يسمح بأى تقصير فى العمل وتحصيل حق الشعب والتصالح مع المخالفين الراغبين فى تقنين أوضاعهم وفق القوانين المنظمة وتحصيل موارد الدولة كاملة موضحًا إنه تم تكليف المعنيين بالملف الإسراع فى التقنين والتسعير بالسعر العادل لتلك الأراضى والعمل على تحرير مزيد من العقود للطلبات التى تم تقديمها فى وقت سابق وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017.

وأكد محافظ أسيوط على أهمية الدور الكبير والهام الذى يقوم به أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بصفتهم التشريعية والشريك الأساسى والمحورى مع السلطة التنفيذية فى الدفع بخطة الدولة التنموية وفقا لرؤية مصر 2030 التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية منوها على أهمية التواصل المباشر والتنسيق الدائم فيما بين كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مؤكداً على أن مهمة الجميع تنفيذيين ونواب هو بذل أقصى الجهد والعمل لتحقيق آمال وتطلعات أبناء المحافظة وهو ما يأتى على رأس الأولويات خلال الفترة الحالية مشيرًا إلى اللقاءات الدورية المستمرة التى يعقدها مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بديوان عام المحافظة لمناقشة القضايا التى تمس حياة المواطنين والعمل على إيجاد حلول فعالة يتم من خلالها تعظيم الاستفادة من الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما استعرض النواب عددًا من الطلبات والمقترحات والتى تهم المواطنين حيث تم مناقشتها وايجاد الحلول العاجلة لها بالتنسيق مع القيادات التنفيذية و رؤساء المراكز والأحياء.

على جانب آخر، أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات العامة والمركزية على مستوى المحافظة استعداداً لعيد الأضحى المبارك مشيرًا إلى وجود متابعة مستمرة على مدار اليوم للتأكد من توافر الأكسجين والأدوية وكافة المستلزمات الطبية بجميع المستشفيات خاصة البروتوكولات العلاجية لفيروس كورونا كما تم تنظيم عمل الأطقم الطبية والتمريض خلال أيام العيد لضمان انتظام تقديم الخدمة الطبية وأوجه الرعاية الصحية للمرضى على الوجه الأكمل.

ووجه محافظ أسيوط وكيل وزارة الصحة بتشكيل لجان مشتركة بالتعاون مع مديريتى الطب البيطرى والتموين ومباحث التموين والأحياء وتكثيف الحملات على الأسواق والتفتيش على محال بيع اللحوم البلدية والمستوردة ومصنعاتها بكافة المراكز والمدن والأحياء للتأكد من سلامة السلع المطروحة بالأسواق للمواطنين واستيفائها كافة الاشتراطات الصحية مع تشـديد الرقابة والمتابعة على محلات الجـزارة و الأسـواق وثلاجات حفظ اللحوم بالإضافة إلى متابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا حرصًا على الصحة العامة خلال أيام العيد.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى فى المستشفيات لاستقبال عيد الأضحى المبارك كما تم إلغاء اجازات الأطباء العاملين بها مؤكدًا على توافر أرصدة كافية من الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بفيروس كورونا وتوافر الأكسجين بكافة المستشفيات لافتا إلى أن غرفة عمليات الطوارئ بالمديرية خصصت رقم (01060603745) على مدار 24 ساعة لتلقى أى شكاوى من المواطنين خلال إجازة العيد وعلى ربط تام مع غرفة عمليات المحافظة الرئيسية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة إنه تم رفع درجة الإستعداد بمرفق الإسعاف وتجهيز عدد كاف من سيارات الإسعاف المزودة بالمستلزمات الطبية موزعة بكافة أنحاء المحافظة للتعامل مع الحالات الطارئة كما تم وضع خطة عمل لضبط الأسواق وعمل حملات مشتركة بالتنسيق مع الأحياء والطب البيطرى والتموين وتكثيف المرور والتفتيش على محال بيع اللحوم والتفتيش على المجازر بمختلف أنواعها وسحب عينات مختلفة منها للتأكد من صلاحيتها.

كما أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط استمرار مواصلة الجهود وتكثيف الحملات للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية واتباع كافة القواعد لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين طبقًا لقرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وتكليفات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة والإجراءات الإحترازية للوقائية وحماية المواطنين من أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لافتًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وغير الملتزمين.

كان محافظ أسيوط قد وجه قيادات المحافظة ورؤساء المراكز بمواصلة الحملات المفاجئة لمتابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية خاصة فى المقاهى والمطاعم والتأكد من الالتزام بنسبة الاشغال المقررة ومنع تقديم الشيشة والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وتطبيق الغرامات الفورية على غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية مشيرًا إلى أن حرص الدولة الأول هو صحة المواطن والحفاظ على مصلحته.

وفى هذا الإطار قام العميد محمد صلاح سكرتير مساعد المحافظة بحملة تفتيشية مفاجئة على بعض المقاهى والكافتيريات بنطاق قرية منقباد التابعة لمركز أسيوط ومنطقة سيد بحى غرب لمراجعة مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين بمشاركة مسئولى المركز والحى وقسم الاشغالات أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات المتعلقة بإستخدام الشيشة وتم تحرير عدد من المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومصادرة بعض الشيش التى يتم تقديمها للجمهور بالمخالفة للقرارت الصادرة فى هذا الشأن تنفيذا لتوجيهات محافظ أسيوط بعدم التهاون فى تنفيذ الاجراءات التى اتخذتها الدولة لمواجهة جائحة كورونا والحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

وجدد محافظ أسيوط مناشدته مناشدًا المواطنين وأصحاب المحال التجارية والمطاعم والكافيهات بالالتزام بتطبيق القرارات الصادرة حفاظاً على حياتهم وحياة المواطنين وتجنبًا للاصابة بالفيروس والحد من انتشاره والإسراع فى التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان "www.egcovac.mohp.gov.eg" للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح وذلك من خلال الخط الساخن 15335 معلنًا عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهى رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائى بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745).



حملة للسكرتير المساعد بمنقباد وحي غرب لمتابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية