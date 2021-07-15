ما هى عقوبة المسئول حال اعتداءه بالضرب على الموظف بمكان العمل؟

الأحكام القضائية الهامة التي تصدر من محاكم مجلس الدولة المختلفة، تعطي العديد من المبادئ القانونية التي تخدم المجتمع، فقضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بمجازاة مدير مدرسة ابتدائية بالخصم 10 أيام من أجره، لقيامه بالاعتداء بالضرب علي عامل بالمدرسة، فيما قضت بانقضاء الدعوى التأديبية قبل المحال الثاني وهو عامل بالمدرسة لوفاته.
ونسبت النيابة الإدارية الي المُحال الأول تعدى بالضرب على عامل بالمدرسة عام 2015، لم يتخذ الإجراءات القانونية حيال قيام عمال المدرسة ببيع المواد الغذائية للطلاب بالمدرسة دون موافقة جهة عملهم أثناء مواعيد العمل الرسمية.
ونسبت للمحال الثانى تعدى على الأول وهو مدير المدرسة بالألفاظ غير اللائق ، كما قام بالتعدي على الأول بالضرب، ولم يؤد العمل المكلف به منذ شهر يولية 2015 وقام باستئجار أحد المواطنين للقيام بعمله ، و قام بتكسير وإتلاف التخت المدرسية عهدته بعد إصلاحها ، فضلًا عن قيامه ببيع بعض المواد الغذائية لطلاب المدرسة التي يعمل بها أثناء مواعيد العمل الرسمية دون موافقة جهة عمله منذ العام الدراسي .
وأوضحت المحكمة، ثبوت قيام المحال الأول (مدير المدرسة ) بأنه تعدى بالضرب على عامل ، واعترف بقيامه بضرب المحال الثاني "عامل "على وجهه بكف يده كرد فعل لقيام الأخير بسبه وضربه بعصا خشبية على يده أمام بعض العاملين بالمدرسة، وقد تأيد هذا بشهادة الشهود ،ومن ثم تكون هذه المخالفة ثابتة في حقه ثبوتاً يقينياً، بما يعد خروجاً منه على مقتضى الواجب الوظيفي وإخلالاً بكرامة الوظيفة والاحترام الواجب لمرؤسية وزملائه، ويشكل ذنبا إداريا يتعين مجازاته عنه بالجزاء المناسب مع مرعاة ما ثبت للمحكمة من أن هذه المخالفة وقعت منه كرد فعل لما تعرض له من استفزاز ناتج عن أن المحال الثاني بادره بالسب والضرب حال كون الأخير أحد مرؤسية.
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