لجان للمرور على مراكز تجميع الألبان فى بيلا بكفر الشيخ لتوفير لبن خال من الملوثات

كفر الشيخ - محمد سليمان

تفقدت لجنة مشتركة من الطب البيطري والزراعة وصحة الحيوان بكفر الشيخ، مراكز تجميع الألبان المرخصة بدائرة مركز بيلا، للاطمئنان على سير العمل، بناءً علي توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإشراف الدكتور أيمن عبد اللاه، وكيل وزارة الطب البيطري بالمحافظة، والدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، والدكتور محمد الجوهري، مدير معهد بحوث صحة الحيوان بالمحافظة، والدكتور علاء البنا، مدير عام الصحة العامة والمجازر بالمحافظة.

وتفقدت اللجنة مركز تجميع الألبان المرخص بعزبة عرب يعقوب التابعة للوحدة المحلية بقرية إبشان، وتم المرور على كافة الأجهزة والمعدات المتطورة بالمركز، مع متابعة انتظام العمل داخل المركز، وتم تقديم الخدمات والتوعية بكافة المستجدات المتعلقة بالإنتاج الحيواني.

وأكد الكتور ناجح غربيىة، وكيل وزارة الزراعة بكقر الشيخ، أن وزارة الزراعة بالتعاون مع البنك المركزي، أطلقت مبادرة تطوير جميع مراكز تجميع الالبان على مستوى الجمهورية ورفع كفاءتها، ضمن الرؤية العامة للدولة لحماية صحة المصريين من خلال الرفع من معايير سلامة الغذاء، وشجعت الدولة إقامة تلك المراكز، من خلال توفير الدعم اللوجيستي والفني والمالي، عن طريق منحهم قروض ميسرة لشراء أحدث الأجهزة ومستلزمات المعامل وتطوير البنية التحتية لها.

وأضاف الدكتور أيمن عبد الاه، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، تهدف المبادرة الحفاظ على صحة وسلامة المصريين من خلال تقديم كوب لبن سليم وآمن ومنتجات ألبان صحية، لتواكب المعايير الدولية وتنظيم عملية نقل وتداول الألبان غير الصحية، وكذلك زيادة الإنتاجية ومعدلات الأرباح لأصحاب تلك المراكز.



الالبان المصنعة



التفتيش على مراكز الالبان ببيلا



جانب من حملات التفتيش