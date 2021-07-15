لجان للمرور على مراكز تجميع الألبان فى بيلا بكفر الشيخ لتوفير لبن خال من الملوثات

تفقدت لجنة مشتركة من الطب البيطري والزراعة وصحة الحيوان بكفر الشيخ، مراكز تجميع الألبان المرخصة بدائرة مركز بيلا، للاطمئنان على سير العمل، بناءً علي توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإشراف الدكتور أيمن عبد اللاه، وكيل وزارة الطب البيطري بالمحافظة، والدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، والدكتور محمد الجوهري، مدير معهد بحوث صحة الحيوان بالمحافظة، والدكتور علاء البنا، مدير عام الصحة العامة والمجازر بالمحافظة.
وتفقدت اللجنة مركز تجميع الألبان المرخص بعزبة عرب يعقوب التابعة للوحدة المحلية بقرية إبشان، وتم المرور على كافة الأجهزة والمعدات المتطورة بالمركز، مع متابعة انتظام العمل داخل المركز، وتم تقديم الخدمات والتوعية بكافة المستجدات المتعلقة بالإنتاج الحيواني.
وأكد الكتور ناجح غربيىة، وكيل وزارة الزراعة بكقر الشيخ، أن وزارة الزراعة بالتعاون مع البنك المركزي، أطلقت مبادرة تطوير جميع مراكز تجميع الالبان على مستوى الجمهورية ورفع كفاءتها، ضمن الرؤية العامة للدولة لحماية صحة المصريين من خلال الرفع من معايير سلامة الغذاء، وشجعت الدولة إقامة تلك المراكز، من خلال توفير الدعم اللوجيستي والفني والمالي، عن طريق منحهم قروض ميسرة لشراء أحدث الأجهزة ومستلزمات المعامل وتطوير البنية التحتية لها.
وأضاف الدكتور أيمن عبد الاه، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، تهدف المبادرة الحفاظ على صحة وسلامة المصريين من خلال تقديم كوب لبن سليم وآمن ومنتجات ألبان صحية، لتواكب المعايير الدولية وتنظيم عملية نقل وتداول الألبان غير الصحية، وكذلك زيادة الإنتاجية ومعدلات الأرباح لأصحاب تلك المراكز.
الالبان المصنعة
التفتيش على مراكز الالبان ببيلا
جانب من حملات التفتيش
مراكز الالبان وحملات بكفر الشيخ
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