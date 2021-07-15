اليوم السابع
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الخميس، 15 يوليه 2021 03:03 ص
أكرم القصاص
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كاتالونيا تفرض حظر تجول ليلي 5 ساعات يوميًا لمدة 7 أيام بسبب "كورونا"

الخميس، 15 يوليه 2021 03:00 ص
كاتالونيا تفرض حظر تجول ليلي 5 ساعات يوميًا لمدة 7 أيام بسبب "كورونا" فيروس كورونا
(أ ش أ)

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 أعلنت حكومة إقليم كاتالونيا الأسباني، فرض حظر تجول ليلي في 158 مدينة وبلدة مع ارتفاع إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خاصة بين الشباب.

وأشارت الحكومة في بيان -نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية- إلى أن حظر التجول، بعد الموافقة عليه من المحكمة، سيكون بين الساعة الواحدة صباحا والسادسة صباحا لمدة 7 أيام في المناطق التي يسكنها أكثر من 5 آلاف شخص والمناطق ذات النسبة الأكبر في انتشار الفيروس بما في ذلك المناطق السياحية الشهيرة في برشلونة.

جدير بالذكر أن كاتالونيا هي أكثر المناطق المتضررة من فيروس كورونا في أسبانيا، بجانب أن أسبانيا، التي رفعت حظر التجول في أول مايو الماضي، أبلغت اليوم الأربعاء عن زيادة بمقدار 26 ألف إصابة جديدة مقارنة بإحصائية أمس الثلاثاء.

 

 


كتالونيا

حظر تجول

اسبانيا

فيروس كورونا

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