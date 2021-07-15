قافلة بيطرية ينظمها معهد التناسليات الحيوانية فى القرى الأكثر احتياجا بالفيوم

كتبت أسماء نصار

قال الدكتور هانى حسن، مدير معهد بحوث التناسليات أن المعهد بالتعاون مع معهد بحوث الصحة الحيوانية ومعهد بحوث الأمصال و اللقاحات البيطرية ومعهد الإنتاج الحيواني والهيئة العامة للخدمات البيطرية بتنظيم قافلة بيطريه مجانيه وبتمويل من ال ADP إلى القري الاكثر احتياجا بمحافظة الفيوم وبمراكز الفيوم وطاميه وابشواي وسنورس ويوسف الصديق واطسا.

وأضاف أن فريق القافله قام بعلاج وفحص 3871 حيوان منهم 1055 حيوان تم فحصها وعلاجهم تناسليا وعلاج الامراض الباطنيه والطفيليات الداخليه ورش الحيوانات وإجراء 19 عمليه جراحيه متنوعة.

وأوضح حسن أنه تم تدريب 14 طبيب بيطري من أبناء المحافظة حديثي التخرج علي التقنيات الحديثة في مجال التناسليات والتلقيح الاصطناعي وتم عمل ندوة ارشاديه حول تدوير المخلفات الزراعيه واستخدامها في تغذيه الحيوانات وتم عمل ندوه حول الجديد في استخدام السونار في الفحص التناسلي بالاشتراك مع نقابه البيطريين بالفيوم حضرها 45 طبيب بيطري وبلغ إجمالي المستفيدين من صغار المربيين عدد 1058 مستفيد.