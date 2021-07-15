فيديو وصور.. حريق محل لعب أطفال وراء امتداد النيران لمعارض سجاد بالطالبية

كتب تامر البطريقي

لازالت قوات الحماية المدنية تحاول إخماد الحريق الهائل بمنطقة ميدان الساعة في الطالبية فيصل، والذى تبين من المعاينة الأولية أن الحريق اندلع في محل لعب أطفال بالعقار، ثم امتدت النيران الى محل أدوات تجميل، وعقب ذلك امتد الى الدور العلوى والتهمت النيران معارض للملابس، ومعارض للسجاد، وسوبر ماركت ، ومحل أخر للشنط.

شهود العيان بالمنطقة أكدوا لـ "اليوم السابع" أن الحريق اندلع منذ الساعة 1 ونص فجر اليوم الخميس، وان رجال الحماية المدنية تواصل حتى الان على مدار أكثر من ساعتين جهودها لمحاولة إخماد الحريق، ومنع امتداده لباقي طوابق العقار.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة بميدان الساعة فى الطالبية، وعلى الفور تم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومحاولة إخماده.



الحماية المدنية تواصل جهودها للسيطرة على الحريق



حريق الطالبية



جانب من الحريق



حريق محلات الطالبية



قوات الحماية المدنية فى مكان الحريق



حريق هائل فى محال الطالبية



















