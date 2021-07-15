اليوم السابع
Ads
الخميس، 15 يوليه 2021 04:19 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

فيديو وصور.. حريق محل لعب أطفال وراء امتداد النيران لمعارض سجاد بالطالبية

الخميس، 15 يوليه 2021 03:26 ص
فيديو وصور.. حريق محل لعب أطفال وراء امتداد النيران لمعارض سجاد بالطالبية جانب من حريق محال الطالبية
كتب تامر البطريقي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لازالت قوات الحماية المدنية تحاول إخماد الحريق الهائل بمنطقة ميدان الساعة في الطالبية فيصل، والذى تبين من المعاينة الأولية أن الحريق اندلع في محل لعب أطفال بالعقار، ثم امتدت النيران الى محل أدوات تجميل، وعقب ذلك امتد الى الدور العلوى والتهمت النيران معارض للملابس، ومعارض للسجاد، وسوبر ماركت ، ومحل أخر للشنط.

 

شهود العيان بالمنطقة أكدوا لـ "اليوم السابع" أن الحريق اندلع منذ الساعة 1 ونص فجر اليوم الخميس، وان رجال الحماية المدنية تواصل حتى الان على مدار أكثر من ساعتين جهودها لمحاولة إخماد الحريق، ومنع امتداده لباقي طوابق العقار.  

 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة بميدان الساعة فى الطالبية، وعلى الفور تم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومحاولة إخماده.

 

الحماية المدنية تواصل جهودها للسيطرة على الحريق
الحماية المدنية تواصل جهودها للسيطرة على الحريق

 

حريق الطالبية
حريق الطالبية

 

جانب من الحريق
جانب من الحريق

 

حريق محلات الطالبية
حريق محلات الطالبية

 

قوات الحماية المدنية فى مكان الحريق
قوات الحماية المدنية فى مكان الحريق

 

حريق هائل فى محال الطالبية
حريق هائل فى محال الطالبية

 

WhatsApp Image 2021-07-15 at 3.32.44 AM
 

 

WhatsApp Image 2021-07-15 at 3.32.45 AM (1)
 

 

WhatsApp Image 2021-07-15 at 3.32.45 AM (2)
WhatsApp Image 2021-07-15 at 3.32.45 AM (3)
 

 

WhatsApp Image 2021-07-15 at 3.32.45 AM
 

 

WhatsApp Image 2021-07-15 at 3.32.46 AM
 

 


حريق الطالبية

حرق فيصل

حريق لعب اطفال

حريق سجاد

حريق هائل

حريق ميدان الساعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة