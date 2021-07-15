فن التحطيب.. شاهد أقوى الطقوس الصعيدية من قلب الأقصر "فيديو"

الأقصر - أحمد مرعى

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من قلب منطقة العوامية بوسط مدينة الأقصر، لإحدى حلقات التحطيب خلال حفل زفاف بالمنطقة. وتجمع شيوخ ولاعبو التحطيب التراث الصعيدي الأشهر في الاحتفالات والموالد والمناسبات المختلفة، حيث تم إجراء مباريات ومبارزة بين الكبار والشباب خلال الاحتفالية وسط أجواء مبهجة بين الجميع.

من جانبه قال الحاج عبد الغنى أبو رية عميد لعبة التحطيب في صعيد مصر، إن التحطيب هو من ضمن الفنون التراثية وأول من بدء التحطيب كانوا الفراعنة، والدليل على ذلك الرسومات واللوحات الموجودة على المعابد القديمة، مؤكدا أن التحطيب له قيمة كبيرة وأنه ليس فقط شخصان يلعبان بالعصا، وإنما هو فن وله قيم عديدة وهى معرفة كيفية الدفاع عن النفس وهو وسيلة لتفريغ الطاقة.

وأضاف عميد لعبة التحطيب في صعيد مصر، أنه من أساسيات وقواعد اللعبة الاحترام والأدب المتبادل بين الجميع، مؤكداً أنه تم إدخال بعض التطوير على اللعبة خلال القرن العشرين، بإدخال الشومة بدلا من العصا والحطب الصغير.



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