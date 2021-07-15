اليوم السابع
Ads
الخميس، 15 يوليه 2021 10:20 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

فاتورة التليفون الأرضى.. المصرية للاتصالات تبدأ تحصيل فاتورة يوليو 2021

الخميس، 15 يوليه 2021 10:06 ص
فاتورة التليفون الأرضى.. المصرية للاتصالات تبدأ تحصيل فاتورة يوليو 2021 التليفون الارضي
كتبت هبة السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بدأت الشركة المصرية للاتصالات فى تحصيل فاتورة التليفون الأرضى لشهر يوليو 2021، وتستمر لمدة شهر حتى 14 اغسطس، ثم تحويل الخط استقبال فقط ولمدة شهر حتى 14 سبتمبر ثم يتم تحميل غرامة تأخير وقطع الحرارة عن الخط "إرسال واستقبال".
 
ويمكن للعملاء الاستعلام عن قيمة الفاتورة من خلال الموقع الإلكترونى للشركة على الإنترنت te.eg أو الاتصال برقم الخط الساخن 19777 بسعر المكالمة العادية، ويتم الاستعلام برقم التليفون الأرضي.
 
ويرتبط الاشتراك بخدمات ADSL بتعاقد العميل بخط تليفون أرضى، وعادة ما يتسبب قطع الحرارة عن الهاتف الثابت بوقف خدمة الإنترنت الأرضى، ومع انتهاء فترة السماح التى تتيحها الشركة للعملاء لسداد فاتورة الخدمة الارضية، يتجه العديد من المستخدمين لسداد الفاتورة بكثافة، لتجنب قطع الخدمة لحين السداد.
 
وتتيح الشركة المصرية للاتصالات العديد من المنافذ ليدفع عملاؤها فاتورة التليفون الأرضى وذلك عبر أى منفذ من منافذ التحصيل التابعة للمصرية للاتصالاتWE والمنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، وكذلك منافذ التحصيل التابعة لشركات الدفع الألكترونى المعتمدة، وكذلك إمكانية سداد الفاتورة عبر الموقع الرسمى للشركة.
 
وبحسب بيانات وزارة الاتصالات، يبلغ أعداد مشتركي التليفون الأرضى ما يزيد عن 10 ملايين مشترك.
 
 

فاتورة التليفون الارضي

فاتورة التليفون الارضي لشهر يوليو 2021

التليفون الارضي

المصرية للاتصالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة