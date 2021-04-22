اليوم السابع
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فاتورة التليفون الأرضى.. تحصيل فاتورة شهر أبريل مستمر حتى 14 مايو

الخميس، 22 أبريل 2021 03:30 م
فاتورة التليفون الأرضى.. تحصيل فاتورة شهر أبريل مستمر حتى 14 مايو التليفون الأرضي
كتبت هبة السيد

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تواصل الشركة المصرية للاتصالات تحصيل فاتورة التليفون الأرضى لشهر أبريل 2021 عن آخر ثلاثة أشهر، حيث بدأت في تحصيلها منتصف الشهر الجارى. 
 
وفاتورة التليفون الأرضى لشهر أبريل 2021 يتم سدادها بدءا من أبريل ولمدة شهر حتى 14 مايو، ثم يتم تحويل الخط استقبال فقط ولمدة شهر حتى 14 يونيو ثم يتم تحميل غرامة تأخير وقطع الحرارة عن الخط "إرسال واستقبال".
 
ويمكن للعملاء الاستعلام عن قيمة الفاتورة من خلال الموقع الإلكترونى للشركة على الإنترنت te.eg أو الاتصال برقم الخط الساخن 19777 بسعر المكالمة العادية، ويتم الاستعلام برقم التليفون الأرضي.
 
ويرتبط الاشتراك بخدمات ADSL بتعاقد العميل بخط تليفون أرضى، وعادة ما يتسبب قطع الحرارة عن الهاتف الثابت بوقف خدمة الإنترنت الأرضى، ومع انتهاء فترة السماح التى تتيحها الشركة للعملاء لسداد فاتورة الخدمة الارضية، يتجه العديد من المستخدمين لسداد الفاتورة بكثافة، لتجنب قطع الخدمة لحين السداد.
 
وتتيح الشركة المصرية للاتصالات العديد من المنافذ ليدفع عملاؤها فاتورة التليفون الأرضى وذلك عبر أى منفذ من منافذ التحصيل التابعة للمصرية للاتصالاتWE والمنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، وكذلك منافذ التحصيل التابعة لـ "فورى"، و"خدماتى"، و"Bee"، والبريد المصرى، ومصارى، وأمان، وكذلك إمكانية سداد الفاتورة عبر الموقع الرسمى للشركة.
 
وبحسب بيانات وزارة الاتصالات، يبلغ أعداد مشتركي التليفون الأرضى ما يزيد عن 10 ملايين مشترك حتى نهاية شهر أكتوبر لعام 2020.

فاتورة التليفون الارضي

فاتورة ابريل

فاتورة التليفون الارضي ابريل 2021

سداد فاتورة التليفون الأرضي

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