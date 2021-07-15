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عمره 13 عاما ووصفه رئيس "MI5" بـ"الخطير".. "تليجراف" تكشف كواليس سقوط الإرهابى الصغير

الخميس، 15 يوليه 2021 02:47 م
عمره 13 عاما ووصفه رئيس "MI5" بـ"الخطير".. "تليجراف" تكشف كواليس سقوط الإرهابى الصغير رئيس الاستخبارات البريطانية
كتبت : نهال أبو السعود

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كشف رئيس الاستخبارات البريطانية MI5 أن الوكالة وجدت نفسها تحقق مع مشتبه به كان يبلغ من العمر 13 عامًا، وهو جزء من "اتجاه متصاعد" من المراهقين المتطرفين الذين ينخرطون في الإرهاب في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

وبحسب صحيفة تليجراف، حذر كين ماكالوم المدير العام لوكالة التجسس المحلية ، من أن إرهاب الجناح اليميني المتطرف يمثل واحدًا من كل خمسة تحقيقات لمكافحة الإرهاب ، وهو تهديد نما وتحول بشكل كبير خلال السنوات الخمس إلى العشر الماضية.

قال ماكالوم إن أصغر شخص ظهر في تحقيقات MI5 كان يبلغ من العمر 13 عامًا ، وقد أثار قدرًا كبيرًا من المخاطرة في عدد من الأماكن - عبر الإنترنت إلى حد كبير - قبل أن يدرك المحققون صغر سنة.

ولم يذكر مكالوم اسم الشاب ، لكن من المفهوم أن الشخص الذي كان يشير إليه هو مراهق من كورنوال أدين في فبراير في أولد بيلي بعد أن أقر بأنه مذنب في سن 16 إلى 12 جريمة إرهابية.

وحكم على الصبي، الذي لم يتم الكشف عن اسمه لأسباب قانونية، بأمر إعادة تأهيل للشباب لمدة عامين ولكن في نهاية المحاكمة، قال رئيس المحكمة إن المراهق يعاني من نقاط ضعف كبيرة وأن عقوبة السجن ستبطل التقدم الذي أحرزه منذ اعتقاله في يوليو 2019.

شدد رئيس المخابرات على أن الاتجاه كان ملحوظًا: "إنه بالفعل هو الحال في مجموعة كبيرة من التحقيقات التي أجريناها، نرى للأسف مراهقين وقُصّر تقل أعمارهم عن 18 عامًا، وبعضهم تحت سن 16 عامًا، يمثلون خطرًا حادًا".


إرهاب

الاستخبارات البريطانية

Mi5

المملكة المتحدة

اخبار بريطانيا

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