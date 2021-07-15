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طلاب الثانوية العامة بعد أداء امتحان الجغرافيا: اللى فاهم المنهج جاوب كويس

الخميس، 15 يوليه 2021 01:32 م
طلاب الثانوية العامة بعد أداء امتحان الجغرافيا: اللى فاهم المنهج جاوب كويس طلاب بالثانوية العامة 2021
كتب محمود طه حسين

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أكد طلاب الثانوية العامة بلجنة مدرسة أبو الهول القومية، إن مستوى أسئلة امتحان الجغرافيا فى مستوى الطالب فوق المتوسط، موضحين أن الأسئلة بها جزئيات صعبة، وجميع الأسئلة ليس مباشرة، تحتاج بتفكير واستنتاج وتطبيق وتحليل، متابعين: اللى فاهم المنهج فقط هو من استطاع تقفيل الامتحان والأسئلة والإجابة بشكل كويس.
 
وتابع الطلاب، أن الامتحان تضمن 50 سؤالا منها قرابة 15 جزئية صعبة وباقى الأسئلة تحتاج لتركيز للإجابة عنها، كما أن وقت الامتحان مناسب لعدد الأسئلة، كما تم الاستعانة بكتاب المدرسة للوصول إلى بعض الاستنتاجات قبل الإجابة عن جزئيات فى الامتحان.
 
وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133 الف عضو فى الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات، وبدأت الامتحانات السبت 10 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل وتعلن النتيجة بعد أخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.
 
ووجه الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسالة لطلاب الثانوية العامة، قائلا: إلى أبناء مصر من طلبة الثانوية العامة دفعة 2020-2021 : أكملت الدولة المصرية استعداداتها لأداء الامتحانات في أفضل الظروف مع اتمام الإجراءات الاحترازية وتوفير كل السبل لضمان تأدية امتحانات عادلة ونتمنى لكل منكم تحقيق أحلامه والنجاح الباهر.
 

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