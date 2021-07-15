ضبط 75 طن أرز مغشوش وغير مطابق للمواصفات قبل ترويجها فى عيد الأضحى بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة والسكان بسوهاج بإشراف الدكتورة كريمة وكيل وزارة الصحة من ضبط كمية كبيرة من المواد الغذائية " الأرز" بلغت ما يقرب من 75 طن تقريبا غير مطابق للمواصفات القياسية المصرية، وبه ارتفاع نسبة الكسر عن الحدود المقررة، وتم تحرير محضر رقم 1572 سنة 2021 جنح مركز جزيرة شندويل وذلك قبل ترويجها على المواطنين في العيد.

وترجع الواقعة عقب ورود معلومات إلى إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بسوهاج يفيد بتداول كمية كبيرة من الأرز الخاص بالطعام بدائرة مركز جزيرة شندويل غير صالحة، وذلك بقصد تحقيق أرباح بالمخالفة للقانون والتعليمات المنظمة لإشتراطات تداول السلع الغذائية.

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل فريق ترأسه الدكتور عمرو العرشي وكيل المديرية وبتعليمات من الدكتورة غادة احمد مدير عام الطب الوقائي تمكن فريق من إدارة مراقبة الأغذية ضم محمد حسن مفتش عام الأغذية بالمديرية من ضبط اطنان من الأرز المغشوش وغير مطابق للمواصفات القياسية المصرية وبه ارتفاع نسبه الكسر عن الحدود المقررة محملة علي سيارة نقل وقادمة من إحدى المحافظات.

وتم التحفظ على الحمولة بمعرفة فريق التفتيش والذي ضم دكتور مايكل وديد مدير الإدارة الصحية بسوهاج وعبد الرؤوف المغربي مراقب أول الأغذية بالمديرية وإيهاب أحمد صابر رئيس مكتب الأغذية ومحمود أحمد مفتش الأغذية بإدارة سوهاج بنطاق جزيرة شندويل مركز سوهاج، وتبين أن الكمية تبلغ حوالى 75 طن أرز، وتبين أنها غير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية، وبه ارتفاع نسبة الكسر عن الحدود المقررة، وتم تحرير محضر رقم 1572 سنة 2021 جنح مركز جزيرة شندويل.



أعمال فحص الأرز المضبوط



أعضاء فريق مراقبة الأغذية



الأرز المضبوط بمركز جزيرة شندويل